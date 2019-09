von SK

Den Dögginger Tunnel musste die Feuerwehr Bräunlingen innerhalb von vier Tagen gleich dreimal ansteuern. In jedem der drei Fälle stellte sich die Einsatzsituation gleich dar: Durch einen technischen Defekt hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde kontrolliert, die Anlage wurde zurückgesetzt. Die unerfreuliche Serie begann am Dienstag vergangener Woche um 5.45 Uhr, setzte sich am Donnerstag um 17.45 Uhr fort und machte sich ein drittes Mal am Freitag um 12.45 Uhr bemerkbar. Eingesetzt waren jeweils das Löschgruppenfahrzeug LF16/12 und der Mannschaftstransportwagen MTW aus Bräunlingen sowie das LF 16/12 aus Döggingen. An den ersten beiden Einsätzen waren jeweils 30 Feuerwehrleute beteiligt, am Freitag rückten 20 aus.