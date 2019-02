von SK

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bräunlingen konnte am Donnerstagmorgen in der Wohnanlage am Fortunaplatz Schlimmeres verhindert werden. Aus bislang unbekannter Ursache war auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr wurde gegen 8.45 Uhr alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Mittlerweile war aufgrund der Hitzeentwicklung die Fensterscheibe des Balkonfensters schon geborsten. Unter Atemschutz wurde das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen in die Wohnung verhindert.

Die Feuerwehr Bräunlingen konnte durch ihr rasches Eintreffen schlimmeres in einer Wohnanlage in Bräunlingen verhindern. | Bild: Feuerwehr Bräunlingen

Ein Hund in der Wohnung wurde von den Einsatzkräften dem mittlerweile eingetroffenen Wohnungsinhaber übergeben. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte nach einer dreiviertel Stunde wieder abrücken.