Erlebnisreiche Tage verbrachten die Alt-Herren(AH)-Fußballer des FC Bräunlingen in der Partnergemeinde von Bräunlingen, dem sächsischen Bannewitz, nahe Dresden. In der mittlerweile 29-jährigen Geschichte der Partnerschaft stand erstmals der Austausch auf sportlichem Gebiet, nämlich dem Fußball, im Vordergrund der Begegnungen. Die AH-Fußballer waren beim ersten Fußballturnier der Partnerstädte von Bannewitz dabei und spielten um den „Karl-Heinz Schaaf“-Wanderpokal.

Die Teilnehmer des Fußballturniers in Bannewitz. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Rund um den Pokal

Sportlicher Höhepunkt war daher die Teilnahme am ersten Fußballturnier der Partnerstädte von Bannewitz, das von dessen Bürgermeister Christoph Fröse initiiert und organisiert wurde. Mit dabei neben den Bräunlingern auch Fußballer aus der tschechischen Partnerstadt Dubi und Mannschaften aus Bannewitz und Possendorf. Fröse hatte den Pokal gestiftet und dem Bräunlinger Karl-Heinz Schaaf gewidmet. Schaaf war bis zu seinem allzu frühen Tod im April 2015 lange Jahre Stadtrat und Vorsitzender des FC Bräunlingen. Das Turnier war schon zu Lebzeiten von Karl-Heinz Schaaf von ihm und Fröse und Schaaf vorgesehen, aber bislang noch nicht umgesetzt. Die Bräunlinger AH-Mannschaft spielte engagiert und tapfer, aber den Turniersieg und den Pokal holten sich die Spieler der SG Empor Possendorf. Im Rahmen der Siegerehrung übergab Bräunlingens Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche an die teilnehmenden Mannschaften Fußballwimpel der Stadt Bräunlingen und bedankte sich für herzliche Gastfreundschaft in Sachsen. Es ist vorgesehen, das Turnier alle zwei bis drei Jahre an einem anderen Ort durchzuführen und damit fortzusetzen.

Der „Karl-Heinz Schaaf“-Wanderpokal ist erstmals verliehen worden. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Erstmals Sportler mit dabei

Seit vielen Jahren florieren die partnerschaftlichen Kontakte zwischen der Zähringerstadt und der sächsischen Gemeinde Bannewitz durch Kontakte und Austausche auf der Verwaltungsebene, als auch im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Stadtkapelle, Trachtenbund, Scherenschleifer und etliche andere Gruppen aus Bräunlingen weilten in der Vergangenheit schon in Sachsen und auch umgekehrt gehören die Bannewitzer zum festen Besucherstamm, sei es beim Straßenmusiksonntag oder auch im Austausch auf der Feuerwehrebene und auch bei der Gewerbeschau im vergangenen Jahr waren Gewerbetreibende nach Bräunlingen. Erstmals war es nun jedoch der Fall, dass Sportler von der Baar ins 640 Kilometer entfernte Bannewitz reisten und beeindruckende Tage erlebten.

Viele noch nie in der Partnergemeinde

Begleitet wurde die 44-köpfige Reisegruppe von Jürgen Bertsche und dessen Ehefrau Brigitte. Bertsche ist bei der Stadtverwaltung für die Partnerschaften nach Bannewitz und zu den zwölf deutsch-schweizerischen Zähringerstädten verantwortlich und hat die Reise entsprechend vorbereitet. Bürgermeister Christoph Fröse aus Bannewitz hatte mit seinen Mitarbeitern ein vielseitiges Programm vorbereitet und empfing die Bräunlinger mit einem Mittagessen im Rathaus. Die meisten Reiseteilnehmer waren noch nie in der Partnergemeinde und zeigten sich bei einer ersten Rundfahrt sehr beeindruckt, wie Bannewitz sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat mit neuen Wohngebieten, verschiedenen Bauprojekten, Kinderbetreuung, aber auch im gesellschaftlichen Bereich. Zu Fuß erkundete man den Ort und besuchte unter anderem die Possendorfer Windmühle.

Die Bräunlinger AH-Fußballer unterwegs in Sachsen: Hier auf dem Platz vor der Frauenkirche in Dresden. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Zusammenkommen ist wichtig

Beim Begrüßungsabend würdigten Bürgermeister Christoph Fröse und der Bräunlinger Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche die mittlerweile 29-jährigen freundschaftlichen Kontakte untereinander. Bertsche unterstrich die Bedeutung des Austausches und des Zusammenbringens der Bürger untereinander: „Es ist wichtig, dass die Menschen beider Kommunen zusammenkommen und einander kennenlernen, gerade im gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Bereich.“ Das wolle die Stadt Bräunlingen auch in Zukunft fördern, so der Hauptamtsleiter, der sich freute, dass er mit der AH-Bräunlingen nunmehr auch Sportler in die Partnergemeinde begleiten durfte. Herzliche Dankesworte fand auch AH-Obmann Norbert Brugger für die Bannewitzer Gastgeber.

Herzliche Gastfreundschaft: AH-Obmann Norbert Brugger (von links), Bürgermeister Christoph Fröse (Bannewitz) und Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Eine Tagestour ins benachbarte Dresden mit Besuch der Frauenkirche und der Altstadt gehörte genauso zum Besuchsprogramm wie auch eine Schifffahrt in die Sächsische Schweiz und das Elbsandsteingebirge.

Im Herbst diesen Jahres kommt die Verwaltungsspitze von Bannewitz zusammen mit dem neugewählten Gemeinderat zur Kilbig nach Bräunlingen und im nächsten Jahr wird 30 Jahre Partnerschaft Bannewitz und Bräunlingen in Sachsen gefeiert zusammen mit der ersten Gewerbeschau.