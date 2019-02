In der Zähringerstadt herrschte beim Schmotzigen Dunnschtig, dem Bräunlinger Stadthanseltag, närrischer Ausnahmezustand – und das bei idealem Wetter. Gutzele und Wecken flogen beim Umzug in die Zuschauerreihen, die Stadthansel hüpften im Gleichschritt, die Urhexen trieben ihr Unwesen, die Blumennarren zeigten, dass sie keine Nachwuchssorgen haben und die Stadtwehr ließ mit einem Riesenknall die Fetzen durch die Luft fliegen.

Der traditionelle Schwertritus der Bräunlinger Stadthansel findet am Donnerstag-Nachmittag bei bestem Narrenwetter statt. Bilder: Dagobert Maier | Bild: Dagobert Maier

Narrenzeit ist angebrochen

Spätestens seit gestern weiß jeder in Bräunlingen, dass die das Stadtgeschehen prägende Zeit der Narren ausgebrochen ist. Am Morgen ab sechs Uhr, marschierten die Hemdglonker in ihren weißen Hemden und vielen Radauinstrumenten durch die Innenstadt und weckten die Bürger. Nach der Schülerbefreiung wurden in der Aula mehrere Polonaisen zu den Klapperinstrumenten getanzt.

Die Hanselliedle finden in der Zähringer Straße viele Zuhörer, die sich über die glossierten Bräunlinger Begebenheiten freuen. | Bild: Dagobert Maier

Stadtwehr schützt den Bürgermeister

Stadtbüttel Axel Klimmer mit seiner Stadtwehr verkündete die Fasnet, und der Narrensamen aus den Bräunlinger Kindergärten bot tolle, farbenfrohe Häser beim närrischen Vormittagsumzug. Bürgermeister Micha Bächle erhielt närrischen Besuch der Hemdglonker, die ordentlich Stimmung zum Rathaus brachten.

Sow wild geht es zu: Vor dem Urhexenrad ist beim Umzug niemand sicher. Zwei Hexen, eine Frau, keine Chance. | Bild: Dagobert Maier

Am Nachmittag ist schließlich der traditionelle Höhepunkt des Stadthanseltages: Die historischen Gruppen marschierten angeführt von den Trommlern und begleitet von der Stadtkapelle durch die Bräunlinger Innenstadt. Der traditionelle Schwertritus der Stadthansel wurde in der Zähringerstraße gezeigt.

Große Freude bei den Kindern der Bräunlinger Grundschule: Sie werden von den Hemdglonkern befreit und in die Fasnetferien geschickt.

Hanselliedle locken Zuschauer

Nach dem Umzug, der sich vor dem Kelnhofplatz auflöste, ging es mit dem Singen der Hanselliedle weiter. Die Hansel wurden von den Zuschauern umringt, während sie in ihren Glossen das Leben in der Stadt aufzeigten und Begebenheiten des vergangenen Jahres närrisch aufs Korn nahmen.