von Roger Müller

Wohlbehalten sind die vier Abenteurer des Motorsportclubs Bräunlingen nach ihre Rallye München – Marrakesch wieder in heimischen Gefilden angekommen. 7000 Kilometer spulten sie dabei herunter, ein wohl unvergessliches Abenteuer für das Quartett, auch was Eindrücke und Erlebnisse angeht.

Knapp zwei Wochen waren die Vier mit ihren beiden Autos auf Asphalt, Schotter und holprigen Pisten unterwegs. Elf Etappen galt es zu bewältigen, dabei saßen sie oft von morgens bis spätabends in ihren Vehikeln, um die jeweiligen Etappenziele zu erreichen. „Aufgrund einiger Reparaturen an unseren Autos verloren wir schon die ein oder andere Stunde pro Etappe, sodass wir halt dann dementsprechend am Abend hinhängen mussten, um doch noch im Etappenort an zu kommen“, so Gina Muckle. Nach fast jeder Etappe mussten sie in die Jahre gekommenen Autos instandsetzen.

Schon in den Alpen gab’s den ersten unplanmässigen Stop wegen Motorüberhitzung. Matthias Reichmann (links) begutachtet den Schaden, die Reaktion von Alexander Kienzler spricht derweil Bände. | Bild: MSC Bräunlingen

In elf Tagen ging es über 5000 Kilometer von München bis nach Afrika. Über die Alpen nach Italien, von dort nach Frankreich entlang der Mittelmeerküste Richtung Pyrenäen. Hinter dem spanisch-französischen Gebirge kam dann das erste große Etappenziel, die spanische Metropole Barcelona. Von dort wurde südwärts Spanien durchquert, und schließlich setzte der 100 Autos umfassende Tross per Fähre nach Afrika über.

Wüsten, Pisten und das Atlasgebirge bestimmten die nächsten Tage der Tour bis zum Finale nach Marrakesch. „In Marokko waren die Bedingungen mit am schwierigsten. Temperatur, Sand und Untergrund beanspruchten Mensch und Maschine“, heißt es von den Vieren. „Nach Alicante mussten wir uns sogar Teile nachschicken lassen, um unseren Jeep wieder in Gang zu kriegen“, sagte Muckle.

Posen für das Familienalbum: Gina Muckle am Rande der Sahara. | Bild: MSC Bräunlingen

Etwas brenzlig wurde es als sich an einem der zwei Autos die Bremsen komplett verabschiedeten, doch auch das hielt die Abenteurer nicht auf. So kam es auch, dass sie sich an den eigentlich schönen Etappenzielen mehr auf die Suche nach Schrottplätzen für Ersatzteile beziehungsweise Werkstätten machen musste, anstatt ein bisschen Sightseeing zu betreiben.

In Marrakesch angekommen sind dann 94 von 100 gestarteten Autos, die beiden Bräunlinger Autos waren dabei natürlich mit von der Partie. Doch der Strapazen nicht genug – nach der Zielankunft in Afrika, machte sich das Quartett wieder auf den Heimweg, natürlich mit ihren inzwischen fast runderneuerten Autos, und genossen dann noch einmal die Fahrt zurück auf die Baar.

VS-Kennzeichen am Rande der Sahara, Gina Muckle, Alexander Kienzler, Anette und Matthias Reichmann. Bilder: MSC Bräunlingen | Bild: MSC Bräunlingen

Zu Hause wurden die Autos grundgereinigt, einer der Wagen hat sogar schon einen Kaufinteressenten. Auf die Frage ob die vier solch eine Tour noch einmal in Angriff nehmen würden, waren sich alle einig: Sie bejahten die Frage mit Begeisterung.

Die Herausforderungen der Strecke 2018 fand die zehnte Auflage der Rallye München – Barcelona statt. Zehn Jahre wurde quer durch Europa gefahren, Alpen und Pyrenäen überquert, Camps in den Bergen und am Meer aufgeschlagen. Europa verlassen: Zum Zehnjährigen 2018 geht die Tour weiter. Über Südspanien wurde Europa verlassen und nach Marokko übergesetzt. Steinige Wüsten, karge Gebirgslandschaften, Staub, Sand und Pisten erwarteten die Fahrer in der Afrika. Finale nach allen Strapazen war in einer der aufregendsten Städte Nordafrikas, in Marrakesch.

Zum Zehnjährigen 2018 geht die Tour weiter. Über Südspanien wurde Europa verlassen und nach Marokko übergesetzt. Steinige Wüsten, karge Gebirgslandschaften, Staub, Sand und Pisten erwarteten die Fahrer in der Afrika. Finale nach allen Strapazen war in einer der aufregendsten Städte Nordafrikas, in Marrakesch. Anderer Termin: Da die Temperaturen in der Wüste in Juli und August 45 bis 50 Grad erreichen, wurde von den Verantwortlichen beschlossen, die Rallye auf Ende September zu verschieben. Das gab allen Teilnehmern genug Zeit die Fahrzeuge für die verlängerte Tour und die Herausforderungen Südspaniens und Marokkos vorzubereiten.

Da die Temperaturen in der Wüste in Juli und August 45 bis 50 Grad erreichen, wurde von den Verantwortlichen beschlossen, die Rallye auf Ende September zu verschieben. Das gab allen Teilnehmern genug Zeit die Fahrzeuge für die verlängerte Tour und die Herausforderungen Südspaniens und Marokkos vorzubereiten. Ankommen ist Ziel: Die Rallye ist weder ein Rennen noch eine geführte Sight Seeing Tour durch Europa. Es geht jenseits der üblichen Wege großartige Landschaften, Pässe, Pisten, Berge, Meer, vom kleinsten Dorf bis zu beeindruckenden Großstädten, malerische Orte, oder abgefahrene Bars zu entdecken. Bei der Rallye geht es ums Ankommen, um die Gemeinschaft und um das Erlebnis eines elftägigen Abenteuers. Das Ziel der Rallye ist es nicht, als Erster sondern überhaupt mit seinem Auto ins Ziel zu kommen.

