Der Bräunlinger Stadtwald ist mit seiner Fläche von 2300 Hektar einer der größten in Südbaden. Und sein Baumbestand wächst weiter – um über 1800 Douglasien, Fichten, Buchen und Ahorn, auch im Bereich oberhalb von Döggingen. Gestern Nachmittag wurde von Bürgermeister Micha Bächle, Revierleiter Tom Ekert, Jörg Frey von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landratsamtsdezernent Reinhold Mayer und Michael Sauter von der Sparda-Bank das Spenderschild vor der mit Ersatzpflanzen neu angesetzten Fläche angebracht.

Die hohe Trockenheit der vergangenen Jahre hatte etliche Bäume vertrocknen lassen. Bürgermeister Micha Bächle dankte der Sparda-Bank für die Spende und wies darauf hin, dass der Wald in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert habe. Michael Sauter sprach von einem Dienst am Menschen und Jörg Frey lobte das landesweite Sparda-Bank-Projekt, das ein sehr gutes Zeichen für Verjüngung im Wald sei.

Das Spenderschild an der Waldfläche der Neupflanzungen wird von Michael Sauter (von links) und Tom Ekert mit Unterstützung von Jörg Frey und Micha Bächle angeschraubt. | Bild: Dagobert Maier

„Unser Ziel ist es, Pflanzungen für die kommenden Generationen vorzunehmen, in der Hoffnung, dass die neuen Kulturen der zu erwartenden Klimaveränderungen stand halten“, so Revierleiter Tom Ekert. Im Wald gelten andere Zeiträume, denn „wenn wir heute einen Baum pflanzen, dann soll der fünfzig bis 100 Jahre wachsen“. Die neuen 1800 Bäume passten genau in das aktuell geltende Waldkonzept mit einem sehr hohen Fichtenanteil. Doch ein Blick auf die zurückliegenden 60 Jahre zeige, dass damals der Anteil von Tanne und Lärche größer war. „Bezüglich des Klimawandels nehmen wir verstärkt wahr, dass das Wetter anders wird.“ Ohne Zweifel deuteten die Anzeichen darauf hin, dass sich das Klima verändere, was auch die Wetterextreme mit der hohen Trockenheit der letzten Jahre zeigten, so die Forstleute.

„Der Wald ist gestresst durch die hohe Trockenheit der letzten Jahre, was nicht nur für Bräunlingen gilt“, stellte Reinhold Mayer fest. Der Nadelabfall der Bäume aufgrund der Trockenheit sei ein Zeichen für die extreme Witterungslage. „Die Bäume haben zu wenig Wasser bekommen und haben als Schutzmechanismus mehr Nadeln abgeworfen.“ Doch auch die Wurzelschäden trügen mit zum Baumsterben bei.

In Stadtwald von Bräunlingen waren die Beschädigungen nicht so groß, dass Bäume von der Spitze her vertrocknet wären. Die Bräunlinger Förster sind zusammenfassend mit dem Zustand des Bräunlinger Stadtwaldes dennoch nur bedingt zufrieden, wobei „die Stadt noch glimpflich davon gekommen“ sei. Immer noch sei der Wald auf Niederschläge angewiesen. In den höher gelegenen Bereichen werde die Fichte immer heimisch bleiben, im Gegensatz zum Rheintal. Douglasien seien wichtig, vor allem, weil die Trockenphasen immer länger werden. Der Schneebruch in höheren Lagen habe zusätzlich Probleme geschaffen. Auch im Bräunlinger Wald gibt es noch etliche Wildschweine. „Bezüglich der Reduzierung des Wildverbisses sind wir in Bräunlingen auf einem guten Weg, wozu die engagierten Jäger mit dazu beitragen“, so Ekert.