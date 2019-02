Bräunlingen (dm) Dass die Bräunlinger Urhexen immer für eine Überraschung und besondere Aktionen gut sind, das beweisen sie aktuell mit einer Plakataktion, auf der sie mit närrischen Blick, junge Männer auffordern sich zu melden, die Interessierte an ihrer Gemeinschaft haben.

In der Narrenhochburg Bräunlingen gibt es seit vergangener Woche am Stadteingang und auf den Litfaßsäulen Werbeplakate der Urhexen zu sehen, die bisher in Bräunlingen in dieser Form noch nicht aufgeklebt wurden. Unter der Überschrift "Wers nit kennt, hät ebbis vobasst" und "Eine belebende Gesichtsmaske? Gibt's nicht bei der Kosmetikerin, sondern nur bei uns" bieten die Urhexen die Möglichkeit an, der verschworenen Gemeinschaft beizutreten.

Werbeplakate am Straßenrand fordern dazu auf, sich bei den Urhexen zu melden. | Bild: Dagobert Maier

Dabei werden Männer, die Lust und Interesse haben, zu den furchterregenden Hexen zu stoßen, durch Werbeplakate in Bräunlingen aufgefordert, ihre Bewerbung bis zum 28. Juni 2019 bei den Urhexenmitgliedern abzugeben. Dazu zählen unter anderem laut Werbeplakat Wickli, Hätte, Waldi, Paul, Boris, Armin, Herby, Honk, Jalo, Martin, Joachim und Fizi.

Viele Bräunlinger, die das Plakat anschauen, fragen sich: "Hat die sehr beliebte Gruppe der Urhexen Nachwuchsprobleme? Das gab es bisher noch nie, denn immer standen einige Jüngere auf der Warteliste, wenn eine Stammhexe ausschied, denn die freien Plätze waren bisher sehr begehrt.

"Wir haben keine Nachwuchsprobleme, doch wir wollen jedem, der zu uns kommen will, die Chance geben, bei den Urhexen mitzumachen. Das Plakat ist unsere Ausschreibung, die bisher nur in den Stadtnachrichten stand", sagte Hexenmeister Matthias Schmid zu der Aktion.

Die Zahl von 16 Urhexen bleibt auf jeden Fall, doch im Sommer höre ein Mitglied der Hexengruppe auf, so dass eine junge Hexe nachrücken kann. Dafür kann sich jeder bewerben, bis dann die Gemeinschaft in einer Sitzung die neue Urhexe wählt. Auf die Plakate als "besondere Aktion" seien die Urhexen schon früher gekommen, doch jetzt wurde die Aktion erstmals umgesetzt.