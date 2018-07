Eine 65-jährige Audi-Fahrerin ist am Sonntag, gegen 19.55 Uhr, gegen den rechten Pfeiler des Stadttores geprallt. Die Frau war laut Polizei auf der Zähringerstraße in Richtung Hüfingen unterwegs und habe aus Unachtsamkeit die Durchfahrt des Tores verfehlt. Der Audi wurde beim Aufprall auf dem Pfeiler erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die 65-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Stadttor dürfte ebenfalls im fünfstelligen Bereich liegen. Alexander Misok vom Bräunlinger Stadtbauamt hat bereits mit dem verantwortlichen Steinmetz Kontakt aufgenommen. Nun soll der Fachmann beurteilen, ob es nur eine kleinere Reparatur wird oder ober die Schäden doch größer sind.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein