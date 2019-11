Bräunlingen vor 6 Stunden

Bräunlinger Stadtkapelle erlebt unvergesslichen Auftritt beim Kölner Karnevals-Auftakt: Live im Fernsehen auf einer Bühne vor über 20 000 Besuchern

Was für ein Abenteuer für die Bräunlinger Stadtkapelle. Die Musiker waren zum Auftakt der Karnevalssaison am 11. November in Köln. Dort spielten sie auf der großen Heumarktbühne. Von einem unvergesslichen Erlebnis.