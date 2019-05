Bräunlingen vor 6 Stunden

Bräunlinger Rotkreuz jetzt mit „Helfer vor Ort“

In Bräunlingen wird es in Zukunft einen „Helfer vor Ort“ (HVO) geben, der in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Hüfingen schnelle Hilfe im Notfall möglich machen soll. DRK-Mitglied Sascha Fischer wird diese Aufgabe übernehmen. Das wurde beim Jahresterff der Rettungsorganisation bekannt.