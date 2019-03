von Rainer Bombardi

Bräunlingen (bom) Um als Kirche eine Zukunft zu haben, ist es erforderlich, den Glauben weiter zu entwickeln. Dazu zählen auch die vielfach routinemäßig vorgetragenen Glaubensbekenntnisse aus dem 4. Jahrhundert, die es zu interpretieren und auf adäquate Glaubensbekenntnisse der neueren Zeit zu transferieren gelte. In der Chance, den Ist-Zustand neu zu sehen und zu beten, sieht Pfarrgemeinderat Gerhard Bombeiter die Möglichkeit eines Auswegs aus der aktuellen Kirchen- und Glaubenskrise.

Es ist geplant, gemeinsam mit einer noch zu gründenden Projektgruppe, in der Gläubige aller Alterslassen ihre Erwartungen an Kirche und Glauben aufzeigen, einen Weg beschreiben, der sich in Themengottesdiensten, Vorträgen oder Workshops weiterentwickelt. Eine geeignete Plattform könnten die Bildungswerke der Pfarrgemeinden sein. Eine Gruppe, die sich mit dem Glaubensweg auseinandersetzt, muss für Mitglieder der gesamten Seelsorgeeinheit offen stehen, ergänzte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Lothar Rosenstiel, der Bombeiter als Ansprechpartner der Gruppe Glaubensweg sieht. Pfarrer Manuel Grimm erinnerte daran, die im Gremium vorhandenen Ressourcen adäquat zu verteilen.

Eine neu gegründete Visionsgruppe trifft sich am 10. April erstmals, um fünf Zielsetzungen, die sich aus der Pastoralkonzeption ergeben, genauer zu analysieren. Wichtig sei zudem zu definieren, wo sich der Pfarrgemeinderat bis 2025 sieht. Die Visionsgruppe soll aus ein bis zwei Mitgliedern aller Gemeindeteams, einigen Pfarrgemeinderäten und dem Seelsorgeteam bestehen und ihre Ergebnisse im November während der Klausur präsentieren.

Gemeindereferent Harald Frey bezeichnete die werbewirksamen Zusatzprojekte im Vorfeld der 72-Stunden Aktion vom 23. bis 26. Mai als eine Bereicherung. Zu ihnen zählt auch die vom Rotary-Cub unterstütze Plastikdeckel-Sammelaktion für Polioimpfungen, die den ärmsten Ländern die Finanzierung von Schutzimpfungen gegen Kinderlähmung ermöglicht In diesem Jahr beteiligen sich die Ministranten aus Bräunlingen, Döggingen und Hausen vor Wald/Behla an der 72-Stunden-Aktion. Aktuell bereitet der Liturgieauschuss die Sternwanderung und den Ablauf des gemeinsamen Gottesdienstes der Seelsorgeeinheit vor. Er findet an Christi Himmelfahrt auf dem Palmhof in Bräunlingen statt. In diesem Jahr zählt die Seelsorgeeinheit 69 Erstkommunikanten, die in den Pfarrkirchen von Bräunlingen, Hüfingen, Döggingen und Hausen vor Wald den Weißen Sonntag feiern.

Zu neuen Gemeindeteammitgliedern wählte die Versammlung Jonas Glunk (Bräunlingen), Lucian Minzer (Döggingen) und Adelheid Bäurer (Fürstenberg).