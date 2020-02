Einmal mit einem Gesangweltstar auf Europatournee zu gehen, das war der Traum des Profimusikers Steffen Haussteiner aus Bräunlingen, der schon seit fast zwei Jahren in Berlin wohnt. Dieser Traum geht nun in Erfüllung, denn seit heute tourt er fast sechs Wochen lang mit dem Briten James Blunt als Schlagzeuger der Vorgruppe um Emily Roberts durch mehrere europäische Länder, darunter in den Städten Mannheim (16. März), Stuttgart (3. April), Nürnberg (4. April) und Zürich (24. März). SÜDKURIER-Mitarbeiter Dagobert Maier hat sich mit dem Musiker über seine musikalische Laufbahn und die Anfänge unterhalten.

Musik war immer schon Schwerpunkt

Nach seinem Realschulbesuch in Donaueschingen hat er den Beruf des Werkzeugmechanikers erlernt und lebte ein Jahr in Freiburg, um sich dort musikalisch weiter zu entwickeln. Dann ging er nach Stuttgart zum Popmusikstudium mit dem Schwerpunkt Schlagzeug, das mehrere Jahre dauerte. Danach hat er als freischaffender Künstler gearbeitet und ist mit verschiedenen Musikern auf Tour gegangen. Zusätzlich gab er Unterricht, vor allem im Schlagzeugbereich.

Der Profidrummer aus Bräunlingen beherrscht das Spiel mit dem Schlegeln hervorragend. | Bild: Oliver Buscape

Kontakt mit Sängerin Emily Roberts

Die bekannte Sängerin Emily Robert hat er vor ungefähr sechs Jahren in Hamburg kennengelernt. Sie war von den Schlagzeugkünsten und Konzertvorspielen von Steffen Haussteiner begeistert. Sie bot ihm an, in ihrer Gruppe als Drummer mitzuspielen. Als sie von Stuttgart nach Berlin umzog, ging die gesamte Gruppe mit ihr in die Bundeshauptstadt. Zusätzlich hat der junge Profimusiker noch in anderen, vor allem Popgruppen, als Schlagzeuger mitgespielt und so kam ein Arrangement nach dem anderen auf die Tourneeliste des 29-jährigen Bräunlingers. Die Musikaufträge führten ihn in die verschiedensten Länder.

Kontakt über die Agentur

Über eine internationale Konzertagentur kam der Kontakt von Emily Roberts und ihrer Gruppe mit James Blunt zustande. Ein Vertrag, als Vorgruppe bei der großen Europatournee mitzuwirken, wurde abgeschlossen. Am heutigen Freitag beginnt in Amsterdam die fast sechswöchige Tournee mit dem britischen Singer-Songwriter James Blunt und Emily Roberts. Diese führt nach dem Beginn in Holland durch verschiedene europäische Länder, dabei auch durch Deutschland und nach Stuttgart. Die James-Blunt-Tournee stuft Haussteiner als der bisherige Höhepunkte seiner Musikerkarriere eine.

Seine Aufträge erhielt der selbstständige Profimusiker von der Baar bisher meist über Agenturen, über die er als Profischlagzeuger zu einer Band mit hinzugebucht wurde. Ab und zu fragen auch Künstler bei ihm selber nach, ob er sich vorstellen könne, bei ihnen in der Band mitzuspielen. Emely Robert tritt auch bei der James-Blunt-Tournee als Sängerin auf und „wir sind einfach nur ihre Band“, sagte Haussteiner. Er hat auch schon bei den Gruppen Ruuth, Donskoy, und Jazzy Gudd als Schlagzeuger mitgewirkt.

Der Schlagzeuger in seinem Element. | Bild: Finn Freund

Anfänge in der Stadtkapelle

Seine ersten Berührungspunkte mit der Musik erlebte er bei der Bräunlinger Stadtkapelle, bei der er im Register der Schlagzeuger schon als Sechsjähriger mitspielte. Zwar habe er sein Hobby zum Beruf gemacht, doch neben dem Schlagzeugspielen ist er auch ein leidenschaftlicher Koch. „Bei meinen Auftritten ist meist viel Aktion und Trubel. Ich habe kaum Ruhemomente und so komme ich beim Kochen sehr gut zu Ruhe“. Nicht selten komme es vor, dass er nach Konzerten einige seiner Musikkollegen nach Hause mitnimmt und dann für sie kocht. Das ist inzwischen schon fast zu einem Ritual geworden.

Musik ist die berufliche Zukunft

Seine berufliche Zukunft sieht der Bräunlinger ganz klar als Schlagzeuger im Profibereich. Etliche Gespräche seien in dieser Hinsicht bereits gelaufen, was ihn auch sehr zuversichtlich stimme. „Mir macht das Musikmachen sehr viel Spaß und man kommt viel rum und sieht einiges von Europa und der Welt“. Man könne zwar schon mit der Zeit seinen eigenen Musikstil entwickeln und auch bei den Gruppen mit einbringen, doch es müsse zur Gesamtmusikrichtung der Gruppe passen.

Die Probenarbeit zum Beispiel mit Emily Robert halten sich in Grenzen, denn in der Regel treffen sich die Musiker einmal in der Woche und nehmen unter anderem Videos innerhalb der verschiedenen Produktionsphasen auf oder üben neue Stücke ein. Dabei wird auch ausprobiert, wie der neue Song live klingt und wo Verbesserungen notwendig sind. „Ab und zu proben wir ohne die Sängerin, damit alles gut vorbereitet ist, wenn sie zu den Proben stößt.“