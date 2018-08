von SK

Bräunlingen – Die Mitglieder der Lammgesellschaft Bräunlingen trafen sich samt ihren Kindern und Enkelkindern zu einem Treffen anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens.

Der etwas andere Verein war aus ehemaligen Pfadfindern, die sich im ehemaligen Gasthaus "Lamm" in Bräunlingen regelmäßig getroffen hatten, und nach der Schließung des Lokals entstanden. Auch weitere Mitglieder stießen zu der Gruppe hinzu, ehe man 1988 einen eingetragenen Verein gründete, der sich kultureller Veranstaltungen, Fasnetauftritten und dem Chorgesang verschrieben hat. Zuerst im „Buckhiesli“ als Vereinsheim, später im LI-LA-Lamm, der ehemaligen Metzgerei Faller, und heute im ehemaligen Gasthaus "Rebstock" trifft man sich regelmäßig.

Mit einer Stadtführung durch Stadtführer Bernhard Hauser startete man am frühen Nachmittag und erfuhr dabei auch etliches Neues aus der Stadtgeschichte. Bei dem zweistündigen Rundgang ging es zu wichtigen Gebäuden sowie Straßen und erfuhr dabei auch immer wieder interessante Histörchen und Geschichtchen, die Bernhard Hauser in seiner unnachahmlichen humorvollen Art informativ an die Mitglieder brachte.

Im Anschluss ging‘s ins Café "Gehringer“ um beim Gedankenaustausch zwischen Jung und Alt die Vereinsgeschichte in kleinen Gesprächsgruppen noch einmal Revue passieren zu lassen.

Den Abschluss des gemeinsamen Erlebnistages bildete ein Grillabend an der Dury Scheune, wo am Lagerfeuer mit alten Liedern und an der Leinwand mit historischen Vereinsbildern, die 30 Jahre Vereinsgeschichte gemeinsam mit den nächsten Generationen gefeiert wurde.

