Im städtischen Kelnhof-Museum sind viele Gemälde und weitere Kunstwerke vor allem von Bräunlinger Künstlern aufgehängt. Darunter sind Arbeiten von Konrad Georg Gumpp, Carl Bertsche, Ignaz Weisser, Johann Baptist Tuttine, Carl Hornung, Franz Josef Weiss und Conrad Neukum sowie von unbekannten Künstlern.

Etliche Bilder sind noch im Originalrahmen ausgestellt, doch auch neue Rahmen mussten hergestellt werden, um den Kunstwerken einen notwendigen Halt zu geben. So sind unter anderem „Die Anbetung der drei Könige“, „Die Aufnahme Mariens in den Himmel“ und Bilder über die Demut, Keuschheit, Standhaftigkeit und Betrachtung zu sehen. Auch Porträtbilder, unter anderem das Ölgemälde eines Schellenbergers und einige von Bräunlinger Persönlichkeiten früherer Jahrhunderte, finden bei den Besuchern viel Beachtung.

Alle diese Werke benötigen ein bestimmtes Raumklima, damit die sensiblen, künstlerischen Arbeiten keiner Gefährdung ausgesetzt und sie noch lange im Museum zu sehen sind.

Kelnhofmuseum

1988 wurde das Kelnhofmuseum eröffnet, in dem Tradition und Geschichtsbewusstsein in der Zähringerstadt verdeutlicht wird. In dem städtischen Museumsbau, einem typischen Baaremer Bauernhaus, werden weit über 100 Jahre alte Sammlungen eindrucksvoller Zeugnisse zur Archäologie, Geschichte, Volkskunst und Kunst präsentiert. Neben der ständigen Ausstellung gibt es mehrmals im Jahr wechselnde Ausstellungen zu unterschiedlichen Themenbereichen. Kuratorin ist Susanne Huber-Wintermantel.