von Lutz Rademacher

Tag des Gewässers, Seeputz, Pflanzaktionen, Bestandspflege: Vieles unternimmt der Angelsportverein Bräunlingen für den Naturschutz und die Pflege der Gewässer. Dies wurde in den Berichten bei der Generalversammlung deutlich.

Mehrmals im Jahr führt der Angelsportverein Bräunlingen Reinigungsaktionen rund um die Gewässer durch. So wie hier am Tag des Gewässers 2018. | Bild: Lutz Rademacher

Am kommenden Samstag nimmt der Angelsportverein am Tag des Gewässers teil, der vom Landesfischereiverband imitiert ist. Hier werden die Bachläufe rund um Bräunlingen von Unrat befreit. Treffpunkt ist am Samstag um 13 Uhr am ASV-Heim. Hierzu ist auch die Bevölkerung von Bräunlingen eingeladen. Ende April findet der Seeputz am Kirnbergsee statt, an dem auch die Abgrenzung der Laichschutzzone eingebracht wird, damit Fische und Vögel eine Rückzugsmöglichkeit vor den mittlerweile doch sehr zahlreichen Badegästen hat. Im vergangenen Jahr hat der Verein eine Pflanzaktion in diesem Schutzgebiet durchgeführt, leider nur mit mäßigem Erfolg. In diesem Jahr soll ein weiterer Versuch gestartet werden, Teichrosen und andere Wasserpflanzen zu etablieren. Die Vorsitzende Christina Rademacher gab bekannt, dass die Satzung und die dazugehörigen Anlagen nun in Druckform vorliegen. Bei der notwendigen Satzungserneuerung wurde auch die Gemeinnützigkeit mit aufgenommen, die seit dem 1. Januar 2019 gültig ist. Dadurch hat der Verein jetzt ab sofort die Möglichkeit, Spendenbescheinigungen auszustellen. Vorsitzender Andreas Reichstein gab einen kleinen Abriss über den Ablauf und bedankte sich bei den Helfern. Es gab auch einige Reparaturarbeiten am ASV-Heim. So wurde die Dachrinne erneuert und das Tor gestrichen.

Gewässerwart Matthias Tröndle erläuterte die Fangergebnisse. Im Schnitt muss man 3,4 Tage fischen, um einen Erfolg verbuchen zu können. Bürgermeisterstellvertreter Berthold Geyer bedankte sich bei dem Verein für seinen großen Einsatz. Lobende Worte fand die Vorsitzende Christina Rademacher für ihre Vorstandskollegen. Ein tolles Team sei zusammengewachsen und insbesondere mit dem neuen Schriftführer Kristian Reichstein habe man "einen guten Fang" gemacht.