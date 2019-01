von SK

Die Stadtverwaltung arbeitet daran, weitere Bauplätze zur Verfügung stellen zu können. Auf dem Bregenberg soll dieses Jahr ein neues Wohngebiet erschlossen werden, ebenso wie in Waldhausen. Anfragen potenzieller Käufer gibt es bereits reichlich.

Seltenheit in Bräunlingen

Was allerdings eine besondere Seltenheit ist: Ein unbebautes Grundstück in der Innenstadt, das auch noch zum Verkauf steht. Einen solchen Bauplatz gibt es nun an der Reichenauerstraße 9 beim städtischen Kindergarten. Wie die Stadt mitteilt, habe der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung Ende Dezember einstimmig beschlossen, dort einen innerstädtischen Bauplatz auszuweisen und zu veräußern. "Wir wollen nicht nur das Neubaugebiet vorantreiben, sondern auch gleichzeitig Potential in der Innenstadt zur Verdichtung nutzen", so Bürgermeister Micha Bächle.

Ehemals als Kindergarten-Erweiterung

Das 550 Quadratmeter große Grundstück war ehemals zur Erweiterung des Kindergartens vorgesehen und wird nicht genutzt. Nach der Schließung der Hauptschule wurde der Kindergarten in das ehemalige Schulgebäude verlagert. Da auch der Kindergarten und die Krippe keine Verwendung für das Grundstück haben, soll es nun Bauwilligen zur Verfügung gestellt werden.

Zeit bis zum 14. Februar

Interessenten auf das Grundstück können sich bis zum 14. Februar beim Liegenschaftsamt (Matthias Blenkle 0771/603136 melden). Bei mehreren Interessenten erfolgt die Entscheidung per Losverfahren. Ein Weiterverkauf an Bauträger oder Unternehmen ist ausgeschlossen.