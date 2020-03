Angesichts der aktuellen Entwicklungen bleiben das Rathaus und die Touristinformation am kommenden Montag, 16. März, vormittags für den Publikumsverkehr geschlossen. „Vereinbarte Termine bleiben bestehen“, teil Bürgermeister Micha Bächle am Samstagabend mit. Nachmittags – von 14 Uhr bis 17.30 Uhr – ist das Rathaus für den Publikumsverkehr normal geöffnet.

Trotzdem sollte sich jeder gut überlegen, ob ein Rathausbesuch dringend nötig ist: „Personen mit Fieber, Husten oder Schnupfen sollten von einem Besuch absehen, ebenso Personen die in einem Risikogebiet waren“, so Bächle. Die Ortsverwaltung Döggingen bleibt in der kommenden Woche für den Publikumsverkehr geschlossen.

„Wir bitten die Bürger alternative Kontaktmöglichkeiten zu nutzen“, so der Bräunlinger Bürgermeister und fügt hinzu: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der normalen Öffnungszeiten per Mail oder telefonisch erreichbar.“ Für alle Fragen ist die Stadtvverwaltung per E-Mail unter info@braeunlingen.de oder telefonisch unter 0771/6030 zu erreichen.

Die Sporthalle und die alte Sporthalle/Schulaula bleiben bis Mitte April geschlossen.