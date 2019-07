Die Arbeitswoche startete mit dem großen SÜDKURIER-Vereinswettbewerb. Der ist immer ein tolles Ereignis, aus redaktioneller Sicht allerdings auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Die geht meist bis in die Nacht hinein. Nun soll das kein Vortrag werden, der in einem Bad von Selbstmitleid mündet. Auch wenn das erst mal so aussieht.

Als die Arbeit erledigt ist, führt der Weg von der Redaktion in der Villinger Bickenstraße wieder zurück zum Parkhaus unter der Tonhalle. Dort fanden die Preisvergaben des Wettbewerbes statt, in direkter Nachbarschaft zum Villinger Kino.

Schlechtes Timing

Der Zeitpunkt, um mit dem Auto die Tiefgarage zu verlassen, war jedoch denkbar schlecht gewählt. Beim Eintreffen an den Parkautomaten spuckt das Kino etliche Zuschauer aus, die Abendvorstellung ist vorbei und alle wollen schnellstmöglich ihren Parkschein entwerten und nach Hause. Ist ja immerhin erst der Anfang der Woche, morgens geht es wieder an die Arbeit.

Schließlich reduziert sich die Menschenschlange. Karte in den Automaten und bezahlen. Das muss heute leider über den Schlitz für die Geldscheine gehen, Münzgeld fehlt in der Brieftasche. Erster Versuch misslingt. Der Schein kommt wieder zurück. Kein Problem, geht ja häufiger so. Zweiter allerdings auch, dritter auch. Da muss ein anderer Automat helfen. Vor dem allerdings wieder eine Menschenschlange. Ärgerlich. Wenigstens nimmt er den Schein. Ab ins Auto und nach Hause.

Am nächsten Tag. Eifrig wird nach dem Block mit den Notizen gesucht. Zuhause war er nicht, im Auto liegt er nicht und auch im Büro keine Spur davon.

Ein dienstlicher Anruf

Abends klingelt dann das Diensthandy. Der Anrufer hinterlässt eine Nachricht. Es ist der Bräunlinger Albert Frey, der gemeinsam mit Bernhard Hauser mit dem Kanu die großen europäischen Flüsse abfährt. Auch er stand an jenem Abend in der Schlange am Automaten und hatte bemerkt, wie jemand seinen Block obendrauf vergessen hatte. Und auch er hatte das Problem mit den Geldscheinen, nahm aber den Block mit nach Bräunlingen. Denn er wusste, wer ihn liegen lassen hatte.

Und die Moral. Wenn es irgendwo Probleme gibt und etwas schief läuft: Ein Bräunlinger ist meistens nicht weit – und hilft. Danke dafür.