Klimawandel, Umweltschutz, erneuerbare Energien – alles Wörter, die uns bekannt sind, von denen wir täglich hören. Das Bewusstsein dafür ist in den vergangenen Jahren immer stärker gestiegen, der Sache wird ein größerer Stellenwert eingeräumt. Noch vor einigen Jahrzehnten sah das wesentlich anders aus. Man denke nur mal an die Zustände zur Wende ins 20. Jahrhundert. Große Schornsteine bliesen dicke Rauchschwaden ungestört in den Himmel.

Wann kam der Umweltschutz?

Wann aber hat sich die Auffassung geändert, dass hier einige Dinge etwas anders ablaufen müssen? Das kommt drauf an, mit welcher Stadt man sich befasst. Greifen wir uns auf der Baar doch mal Bräunlingen heraus. Die Zähringerstadt verfügte seit Anfang des 20. Jahrhunderts über ein Elektrizitätswerk. Dort sorgten mit Kohle betriebene Dampfmaschinen für die Stromversorgung. Für Straßenbeleuchtung und sogar einen Funkelzauber mit Glühbirnen in der Christmette zu Weihnachten 1905. Sehr schön.

Abgase in den Bräunlinger Himmel

Allerdings auch nicht. Die Abgase des E-Werks wurden über einen Schornstein in den Bräunlinger Himmel gepustet. Feinstaubalarm vom Feinsten. Gut, dass das Umweltbewusstsein schließlich überwog. Bereits 1947 sorgten die Bräunlinger für eine Ende der kohlebetriebenen Maschinen. Die umweltfreundliche Alternative kam schließlich über die Stromerzeugung durch die Brändbachtalsperre. Und rund 70 Jahre später stehen direkt neben dem ehemaligen E-Werk auch noch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Wenn das kein umweltfreundliches Profil für eine Stadt ist, was dann? Nur die Frage, ob dahinter ein Gesamtkonzept steckt, wie Alexander Misok vom Stadtbauamt schmunzelnd vermutet, bleibt weiter offen. Von 1947 bis zu den Ladesäulen sind es dann doch ein paar Jahre.