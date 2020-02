Der Regen begann am Wochenende und hat sich bis in die neue Woche hineingezogen. Das sorgt am Montag, 3. Februar, vielerorts für Überschwemmungen, das Hochwasserrückhaltebecken wird seit dem Nachmittag eingestaut.

Auch die Brändbachterrassen liegen zum Teil schon unter Wasser. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Auch in Bräunlingen tritt das Wasser bereits über die Ufer. Die Breg hat bei Bruggen die Wiesen überflutet, der Brändbach steigt an, besonders bei der Färbergasse, und die Marquardtswiesen sind bereits geflutet. „Derzeit ist die Situation ein bisschen angespannt. Die Breg führt bereits gut Wasser und die Mulde ist angesprungen“, erklärt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche, der sich mit Feuerwehr und Bauhof bespricht.

Das Wasser tritt bei den Marquardtswiesen über das Ufer. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Die Spazierwege entlang des Brändbachs seien bereits gesperrt: „Wir haben an den Marquardtswiesen und beim Brändbach Warnbarken angebracht“, erklärt Bertsche. „Die Situation muss man jetzt beobachten und auf der Hut sein.“ Noch bis in die Nacht hinein soll es weiterregnen, auch ein Sturm sei angesagt. Das bedeutet: Rufbereitschaft. „Wir werden regelmäßig kontrollieren und uns über die Nacht absprechen. Das hat die vergangenen Jahre auch immer gut geklappt“, sagt Bertsche. Man beobachte zwar aufmerksam, die Lage habe sich aber durch die Schutzmaßnahmen, auch das Rückhaltebecken bei Wolterdingen, eher entspannt.