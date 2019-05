von Ferdinand Harich

Bräunlingen – Er ist der schlimmste Feind des Waldes: der Borkenkäfer. Und der kleine Schädling mit dem großem Appetit profitiert von der Trockenheit in den vergangenen Wochen. Auch der Bräunlinger Stadtwald bleibt nicht verschont.

Hauke Jürs entastet einen vom Sturm entwurzelten Baum. Sturm- und Schadholz müssen in diesen Tagen möglichst rasch aus dem Wald geschafft werden werden, um eine Massenvermehrung des Borkenkäfers zu verhindern. | Bild: Reinhard Merz

„Es könnte gerade gar nicht genug regnen“, sagt der Bräunlinger Revierleiter Reinhard Merz auf Anfrage des SÜDKURIER. Zwar sei es nicht ganz so trocken wie vor zwölf Monaten zu dieser Jahreszeit, jedoch gebe es ein deutliches Regendefizit im Stadtwald, das seit drei Jahren anhalte. Das spiele dem Borkenkäfer in die Karten.

Die städtischen Forstwirte Hauke Jürs (links) und Patrick Binder arbeiten Sturmholz auf. | Bild: Reinhard Merz

Als Maßnahme gegen die Verbreitung des Käfers versuchten die Waldarbeiter, möglichst viele Reste der Holzernte und befallenes Käferholz zu entfernen. „Das Hacken des Restholzes wurde gefördert“, so der Revierleiter. Momentan sei kaum noch Restholz im Wald vorhanden. Katastrophal wäre es, wenn so viele Bäume vom Borkenkäfer befallen sein sollten, dass sie nicht mehr vor dem Ausflug der geschlüpften Jungkäfer abtransportiert werden könnten. Als allerletzte Möglichkeit würde der Revierleiter dann den Einsatz von Insektiziden in Erwägung ziehen. „Diese Mittel wirken als Kontakt- und Fraßgift für den Borkenkäfer.“ Allerdings würden bei ihrem Einsatz auch Nützlinge wie der Ameisenbuntkäfer sterben. Dieser sei ein natürlicher Fressfeind des Borkenkäfers, erklärt Merz. Für Bienen wäre das Insektengift allerdings ungefährlich.

Ein frisch vom Borkenkäfer befallener Stamm mit Einbohrloch und braunem Bohrmehl. | Bild: Reinhard Merz

Zuletzt wurde im Jahre 2015 wegen des Sturms „Niklas“ Insektizide eingesetzt. Damals habe es zu viel befallenes Sturmholz gegeben, erinnert sich der Revierleiter. Die nächsten Wochen würden darüber entscheiden, wie sich der Borkenkäfer im Bräunlinger Stadtwald ausbreitet. Noch seien kaum Bäume betroffen. Erst im Juli sei abzusehen, wie schlimm das Ausmaß sei. „Wenn das Wetter so bleibt, mache ich mir allerdings keine großen Sorgen“, meint Merz. Da der Wald relativ hoch gelegen sei, wären die Temperaturen, im Vergleich zum tiefer gelegenen Rheintal, relativ kühl.

Sturmholz, das von Patrick Binder aufgearbeitet wird. | Bild: Ferdinand Harich

Die verbreitetste Baumart auf der Baar ist die Fichte. In Bräunlingen macht sie rund 90 Prozent des Stadtwaldes aus. „Dieser Baum mag es kühl und feucht“, erzählt Merz. Aufgrund der tiefen Lage des Rheintals und des voranschreitenden Klimawandels könnte die Fichte dort bald aussterben, befürchtet er.

Der Buchdrucker auf der Suche nach Brutmaterial. | Bild: Reinhard Merz

Obwohl der 2350 Hektar große Stadtwald höher liegt, stellt der Borkenkäfer die sechs Waldarbeiter und zwei Waldarbeiterinnen in Bräunlingen vor große Herausforderungen. Vor allem der Buchdrucker sei problematisch, erzählt der Revierleiter. Diese Käferart aus der Unterfamilie der Borkenkäfer befällt insbesondere die Fichte. Als mittelfristige Lösung versuchen die Förster, die Wälder im Städtedreieck schon seit gut zwanzig Jahren gezielt zu verjüngen, um so einen stabilen Mischwald zu schaffen. Dabei sollen insbesondere Baumarten wie die Weißtanne, die Esche oder die Douglasie vermehrt in den Wald integriert werden. „Wenn der Buchdrucker die Fichte dann befällt, gibt es immer noch andere Bäume, die nicht betroffen sind“, meint der Revierleiter.