von Christina Rademacher, Jens Wursthorn und Guy Simon

Ach, das gute Stück: Zuerst war er liebevoll mit bunten Bändeln geschmück worden und anschließend hievten ihn die Narren mühevoll Stückchen für Stückchen in die Höhe. Zahlreiche Zuschauer wohnten dem Spektakel bei. Mit musikalischer Unterstützung der dazu eigens abgeordneten Hubertshoferner Musik war das Werk nach einer halben Stunde geschafft.

Der Narrenbaum stand dann am Freitagspätnachmittag im Zentrum von Mistelbrunn und die Bändel wehten im Wind. Aber nicht sehr lange. Denn der Schrecken fuhr den Mistelbrunner am nächsten Morgen schon früh in die Glieder. Der Baum war in seiner gänzlichen Pracht weg, nur noch ein Meterchen Baumspitze lag verloren rum.

Nach kurzer Recherche im Dorf wurde vermutet, dass er so gegen ein Uhr nachts heimlich von "bösen Buben" gefällt und entführt worden war. Doch bis die Anwohner darauf aufmerksam gemacht waren, war er bereits verschwunden. Von einer möglichen "Lösegeldforderung" ist bislang nichts bekannt. Was ja bei einem bereits zerstückelten Narrenwahrzeichen eher sinnlos ist. Er ist halt einfach weg.

Die Mistelbrunner rätseln. Ortsvorsteher Norbert Knöpfle überlegt, wie solch eine Freveltat im nächsten Jahr verhindert werden kann. Zur Anzeige will er den Lausbubenstreich nicht bringen. "Wegen der gutnachbarschaftlichen Beziehungen", sagt er augenzwinkernd gegenüber einem benachbarten, aber zu Donaueschingen gehörigen Dorf.

Der Narrenbaum war immer wieder mal gestohlen worden. Jetzt sei eben eine neue Generation am Ausprobieren, seufzt Knöpfle. Dass der Baum nicht mal den Samstagmorgen erlebt hat, wurmt ihn schon. Früher hatte der Baum einen ganzen Tag, um sich das Narrengeschehen in der Mistelbrunner Ortsmitte anzusehen. "Damals kommen die Übeltäter vom Löffinger Hexenball", gibt Knöpfle die damaligen "Ermittlungen" zum Besten.

Aber wie sieht die Polizei es, wenn der Narrenbaum unter mysteriösen Umständen abhanden kommt?

„Das ist ganz klar ein Diebstahl“, sagt Polizei-Sprecher Harri Frank. „Der Baum hat ja einen bestimmten Wert. Man müsste dann noch überlegen, ob es sich um einen besonders schweren Diebstahl handelt. Etwa, wenn der Baum umgesägt wurde.“ Es handle sich also um einen normalen Straftatbestand. Zur Anzeige gebracht werde das allerdings selten: „Das kommt schon manchmal vor. Aber meistens wird das anders geregelt. Es fällt in der Öffentlichkeit eher in den Bereich Kavaliersdelikte“, so Frank. Er ergänzt: „Dann wird eben im nächsten Jahr der Baum der Nachbarortschaft mitgenommen.“