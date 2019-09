von Dagobert Maier und Guy Simon

Wer in der Stadt unterwegs ist, der muss sich an vielen Stellen schon sehr wundern. Es grünt und blüht, das es eine Pracht ist. Wie schaffen es die Mitarbeiter des Bauhofs, sich um all das zu kümmern und es weiterhin so schön gepflegt zu halten?

Bräunlinger kümmern sich um ihre Stadt

Nun, sie haben Unterstützung – und zwar von etlichen Bräunlingern, die das quasi ehrenamtlich machen und mit anpacken. Damit die Stadt eben ein klein bisschen schöner ist. Und vor allem: Jene fleißigen Helfer machen das oft unerkannt und wollen nicht ins große Rampenlicht: „Es ist erstaunlich, wie viele Bräunlinger unerkannt bereits über Jahrzehnte Baumscheiben mähen, Blümchen als Zierde in die öffentlichen Grünstreifen setzen, Straßenbäume spenden oder nach guter alter Sitte den Rinnstein von Unkraut und Schmutz säubern. Viele Freiwillige machen kein Aufhebens darum und oft hat die Stadt nicht mal Kenntnis von diesen kostenlosen Einsätzen“, erklärt Alexander Misok vom Stadtbauamt. Er ergänzt: „Es ist erstaunlich, dass ich nach über 30 Jahren immer wieder in Gesprächen von freiwilligen Rasenmähereinsätzen am Straßenrand erfahre. Unser Bauhof wird durch die vielen kleinen freiwilligen Pflegemaßnahmen entlastet.“

Reinhard Delor sorgt für Farbe

Quasi stellvertretend hat die Stadt einen dieser Helfer gewürdigt. Reinhard Delor wohnt in der Dekan-Metz-Straße. Sein kleiner Garten fällt auf: Er blüht in allen Farben und Formen. Gegenüber befindet sich ein Parkplatz, bei dem das vor einiger Zeit noch ganz anders aussah. Krag, lediglich mit Unkraut bewachsen. Für Delor ist das ein Dorn im Auge: „Wenn ich auf meiner Terrasse sitze, dann sehe ich das Unkraut. Und das muss weg“, erklärt er. Schließlich habe er als Rentner auch die Zeit dafür. Und zudem: „Bürger-Engagement ist wichtig.“

Also macht sich Delor auf zum Bauhof und erfährt dort, dass das Unkraut nur zweimal im Jahr entfernt wird. „Ich habe nachgefragt, ob ich dort zur Verschönerung zwei Blumenbeete anlegen dürfte, die ich dann auch pflegen würde.“ Für die Stadt ein willkommenes Angebot: „Wir haben über 300 Klein- und Kleinstanlagen. Sich um alles in dem Maße zu kümmern, ist für uns schlicht nicht leistbar“, sagt Misok.

Was alles gemacht wird

Bei einem Bauamt-Termin im Mai kommt schließlich der Vorschlag, dass Delor das Material von der Stadt zur Verfügung gestellt wird. Dann macht er sich an die Arbeit, entfernt das Unkraut: „Das auf die Maße zugesägte Holz sowie die Farbe und Holzlasur wurden vom Bauhof geliefert und die Malerarbeiten von mir ausgeführt. Mitarbeiter des Bauhofes haben die Holzeinfassung der Blumenbeete verschraubt, innen Teichfolie angetackert und mit Unkrautflies ausgelegt. Nun kam Mutterboden und gehäckseltes Grüngut aus privaten Gärten in die beiden Blumenbeete hinein“, sagt Delor. Damit der Sauerstoffhaushalt der Bäume nicht gestört wird, werden Kunststoffmanschetten in die Beete eingelassen.

Nach gründlicher Bewässerung begann die Grundbepflanzung mit winterharten Blumen und Sträuchern die größtenteils als Ableger aus privaten Gärten stammten und teilweise vom Bauhofgärtner Andreas Sauter zur Verfügung gestellt wurden. In den Folgewochen kamen immer mehr Pflanzen hinzu. Im Herbst kommen diverse Blumenzwiebeln dazu, die bereits in zwei Eimern auf die Pflanzaktion warten. Ab Frühjahr kommenden Jahres sollen die beiden Blumenbeete in bunten Farben blühen. Im Hinblick darauf wurde an der Rückwand der Doppelgarage ein größeres Insektenhotel errichtet. Holz, Ziegel und Wabensteine stammen von verschiedenen Baustellen. Eichenholz wurde mit verschieden großen Löchern versehen und Schilfrohre dienen als Brutstätte für große und kleine Insekten.

Interesse schon von Kindesbeinen an

Beruflich hatte Delor nie mit Gärtnerei zu tun, wohl aber in der Kindheit: „Schon seit meiner Kindheit in Bräunlingen habe ich mich sehr für Gärten interessiert und meiner Mutter in der Widmannstraße bei der Pflege von Blumen und Pflanzen geholfen. Die Natur liegt mir als Sohn eines Försters schon immer am Herzen.“

„Es ist toll, dass sich so viele Bürger in diesem Maße einbringen. Wir wollen uns für diese Initiative und das Engagement bedanken. Es gibt der Stadt mehr Möglichkeiten und schafft mehr grüne Flächen“, sagte Bürgermeister Micha Bächle.

Für Reinhard Delor ist der Einsatz allerdings noch nicht zu Ende. Er hat noch weitere Ideen, was man so alles machen könnte, um die Stadt ein klein wenig hübscher werden zu lassen.