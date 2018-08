von SK

Ein Blitzeinschlag in einem Holzmast hat am Mittwoch einen Stromausfall in Bräunlingen verursacht. Der Stromausfall betraf Teile von Bräunlingen und begann um 10.31 Uhr. Techniker der Energieversorgung Südbaar (ESB) rückten aus und kümmerten sich nach Unternehmensangaben um die Wiederversorgung der Kunden.

Durch Umschalten der intakten Leitungen wären die ersten Haushalte um 12.14 Uhr wieder ans Netz genommen worden. Die letzte Transformatorstation hatte um 12.24 Uhr wieder Strom.

Ursache für den Ausfall war ein durch Blitzeinschlag in Brand geratener 20-Kilovolt-Holzmast. Die Techniker begannen umgehend mit den Reparaturarbeiten. Der Bereitschaftsdienst der ESB war mit drei Mitarbeitern sowie einem Tiefbauunternehmen im Einsatz.

Durch die zunehmenden Wetterkapriolen wie starke Gewitter, Sturm oder Hitze könnte es immer wieder zu solchen Ausfällen kommen. Diese würden durch höhere Gewalt ausgelöst und können daher nicht im Vorfeld angesagt werden. "Die ESB ist jedoch bemüht die Ausfälle schnellstmöglich zu beheben und ist deshalb im Schadensfall rund um die Uhr hierfür im Einsatz", teilt das Unternehmen mit.

Durch die starken Gewitter kam es bereits am 20. Juli um 16.28 Uhr und am 7. August um 12.15 Uhr zu einer Kurzunterbrechung. Bei einer sogenannten Kurzunterbrechung wird die Stromzufuhr für 300 Millisekunde vom Netz getrennt. Diese Schutzmaßnahme verhindere, dass es zu einem vollständigen Stromausfall komme, dadurch werden angeschlossenen Geräte und Bauteile vom Blitzschlag (Überspannung) geschützt.

