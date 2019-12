Das intensive Auseinandersetzen mit Themen und das Festlegen einer Marschrichtung für die Zukunft: Damit beschäftigten sich Bürgermeister, Verwaltung und Stadträte auf der Klausurtagung in Tuttlingen. Wie die Stadt mitteilt, seien dabei die Leitlinien für die kommenden Jahre festgelegt worden, man habe außerdem Prioritäten für anstehende Großprojekte vergeben. Jene Projekte, für die es eine Umsetzungspflicht gibt, sowie jene, die bereits begonnen wurden, haben – die Stadtwerke ausgenommen – ein Volumen von fast sieben Millionen Euro. Um den Handlungsspielraum zu erhöhen, wollen sich Gemeinderat und Verwaltung im kommenden Jahr verstärkt mit der Einnahmen- und Ausgabenstruktur der Stadt beschäftigen. Ziel sei es, dadurch den finanziellen Spielraum zu erhöhen.

Investitionsstau trifft auf zahlreiche Wünsche

Wo stehen wir? Was sind die Herausforderungen? Wo wollen wir 2024 sein? Diese Leitfragen habe man diskutiert und so gemeinsame Ziele formuliert. Klar sei dabei geworden, dass es aktuell einen großen Investitionsstau gebe, gleichzeitig aber auch viele Wünsche nach neuen Projekten, allerdings mit der Ausgangslage von begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen.

Ziel müsse es daher sein, die Instandhaltung zu forcieren, bestehende Projekte abzuarbeiten, neue Projekte zu priorisieren, und auch den finanziellen Handlungsspielraum mit Blick auf die Einnahmen und Ausgaben zu erhöhen. Der Gemeinderat setze auf ein moderates Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren, auf eine Reduzierung des Sanierungsstaus, auf die Stärkung der Lebensqualität in der Gesamtstadt und das Voranbringen der Digitalisierung und des Breitbandausbaus. „Wir haben gemeinsam eine Roadmap für Bräunlingen für die nächsten Jahre festgelegt und Prioritäten gesetzt, die wir gemeinsam angehen wollen“, äußern sich Bürgermeister Micha Bächle und die Fraktionsvorsitzenden Michael Gut (CDU), Berthold Geyer (G84), Armin Ewald (FDP) und Clemens Fahl (SPD). „Verwaltung und Gemeinderat ziehen hier an einem Strang, um die Stadt gemeinsam nach vorne zu bringen.“

Welche Baumaßnahmen laufen?

Thema war auch der aktuelle Stand der städtischen Baumaßnahmen sowie der Kinderbetreuung. Im Bauamt betreue man aktuell rund 45 größere und kleinere Projekte. Ein weiterer Schwerpunkt war die Festlegung der Großprojekte mit einem Volumen von über 100 000 Euro für die Jahre 2020 bis 2022 für den Kernhaushalt, allerdings ohne die Stadtwerke. Hierbei belaufe sich die Einteilung auf insgesamt drei Kategorien. In der ersten Kategorie sind Projekte, für welche die Stadt eine Auflage zur Umsetzung hat. In Kategorie 2 sind Projekte, die bereits begonnen oder beschlossen wurden. Kategorie 3 sind weitere größere Projekte.

Verwaltung und Gemeinderat einigen sich auf Priorisierung von Projekten

Die Projekte in den ersten beiden Kategorien haben bereits ein Volumen von fast sieben Millionen Euro. Das ist jedoch nicht alles. Daneben stehen rund 30 weitere Projekte mit einem Volumen von über 100 000 Euro im Raum. Man habe daher eine Priorisierung vorgenommen, was in einer Kategorie 3 bis 2022 noch denkbar sei. Jeder Teilnehmer der Klausurtagung habe sich dabei für zwei projekte aussprechen können.

Neue Projekte nur bei akutem Handlungsbedarf

Die Projekte in Kategorie 3 sollen nach den personellen und finanziellen Möglichkeiten angegangen werden. Es sollen zuerst die Projekte der Kategorien 1 und 2 abgearbeitet werden und dann die Umsetzung von neuen Projekten der Kategorie 3. Neue Projekte, die nicht in diesen Kategorien enthalten seien, werden man aktuell nicht angehen. Klar sei aber auch, dass sich aufgrund von Dringlichkeiten oder Erfordernissen in Zukunft auch Verschiebungen ergeben können. Wenn sich etwa bei einem Projekt ein akuter Handlungsbedarf ergebe. Darüber hinaus steht bei den Stadtwerken die Quellsanierung in Unterbränd, der Wasserhochbehälter am Bregenberg, die Druckerhöhung am Bregenberg, Pegelstellen an der Staumauer sowie der weitere Breitbandausbau an. Im kommenden Jahr wollen sich Gemeinderat und Verwaltung auch dem Thema Haushaltskonsolidierung widmen, um den finanziellen Spielraum zu erhöhen.