Beim Rieswelleball im Bräunlinger Grafensaal wurde schon ab dem Beginn eine mitreißende Narrenstimmung entfacht, die lange anhielt und alle begeistert bis weit nach Mitternacht mitnahm. So auch am Samstagabend, als bei den Rieswellemachern und der Powermusik durch das „Schwarzwald Quintett“ nie eine langweilige Phase aufkam. Viele Besucher in ihren farbenfrohen, närrischen und auch extravaganten Kostümen waren begeistert vom ersten großen Bräunlinger Fasnetabend.

