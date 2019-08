Der Platz vor dem Strandcafé in Unterbränd beim Seenachtsfest zur Partymeile. Die „Zitroneschüttler“ und die „Wilde Engel“ sorgten für ausgelassene Stimmung. . Ein Höhepunkt an beiden Tagen war die Feuershow der erst 15-jährigen Chandra Witchfire am Seeufer, dafür fiel das Feuerwerk etwas bescheidener aus. Den Abschluss bildet der Auftritt von „Volksmusik 4“ zum Frühshoppen am Sonntag.