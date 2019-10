Farbenfrohe Dirndl mit Schürzen sowie lange oder kurze Lederhosen mit bunten Hemden bestimmten am Samstagnachmittag den Almabtrieb vom Ottilienberg und am Abend die ausverkaufte Almabtriebsparty im „Bregtäler“, in dem die Bestagers für eine mitreißende, alpenländliche Stimmung sorgten. Die Band spielte neben Alpenlandmusik auch bekannte Stimmungsschlager. Die Vorstadtbuben haben zum dritten Mal das beliebte Alpenflair nach Bräunlingen gebracht.

