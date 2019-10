Die Frau war kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto in der Hüfinger Straße in Richtung Stadttor unterwegs. Kurz nach einer Tankstelle geriet sie zu weit nach rechts und prallte mit ihrem Auto in das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkws. Bei dem Zusammenprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Doch das war der Frau egal, sie setzte etwas zurück und fuhr dann einfach weiter. Die von Zeugen verständigte Polizei konnte die 59-Jährige kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift ermitteln. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass die Frau bereits wegen eines anderen Verkehrsvergehens unter Alkoholeinwirkung keinen Führerschein mehr hatte. Nach einer Blutentnahme muss sich die Frau nun in einem Strafverfahren verantworten.