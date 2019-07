Einst war er einer der jüngsten Ortsvorsteher Baden-Württembergs: Denn mit nur 23 Jahren übernahm Norbert Knöpfle das Amt des Ortsvorstehers in Mistelbrunn. „Seither hat er nie mit seinem kommunalpolitischen Engagement aufgehört“, sagt Bürgermeister Micha Bächle, der Knöpfle für 35 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit ehren konnte.

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat und auch Stadtrat

Knöpfle war in dieser Zeit nicht nur Ortsvorsteher, sondern engagierte sich über viele Jahre auch im Stadtrat und saß 25 Jahre im Ortschaftsrat. „Unter seiner Leitung als Ortsvorsteher konnten viele Projekte in Mistelbrunn erfolgreich umgesetzt werden“, so Bächle. Hierzu würden beispielsweise die Breitbandversorgung, aber auch die Abwasserbeseitigung zählen. In den vergangenen Jahren sei die Wasserversorgung durch die Sanierung der Kohlwaldquelle deutlich verbessert worden und in diesem Jahr steht in Mistelbrunn noch das Projekt Buswendeplatte an.

Außerdem konnte Otto Brugger ebenfalls für 35 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit ausgezeichnet werden.25 Jahre hat sich Lorenz Neininger engagiert und für 20 Jahre wurden Armin Ewald und Berthold Geyer ausgezeichnet, wobei der Fraktionssprecher der Gruppe 84 als Nachrücker bereits 22,5 Jahre im Gemeinderat sitzt. Außerdem wurden Rolf Schütz und Michael Gut für ihr 15-jähriges Engagement ausgezeichnet. Und auf zehn Jahre kommunalpolitische Tätigkeit bringen es Christian Stark, Winfried Klötzer, Sigbert Wernet und Michael Hall.