Viel zu lachen gab es im Dreikönigstheater im katholischen Gemeindezentrum „Opa, es reicht“: Der Dreiakter von Bernd Gombold gab tiefe Einblicke in das Bauernfamilienleben der Fallers, in der Opa Karl Faller (Gerold Paar) mit Bauernschläue, Hinterlistigkeit und auch Eigensinn, die Erbschaftsgedanken der sehr geizigen Schwiegertochter Magda (Sandra Faller) auf listige Art ausbremste.

„Nur wer spart, kann erben“: So war immer wieder von Magda zu hören, deren gutmütiger Ehemann Paul (Denis Walter) fast an deren Geizgedanken und -aktionen verzweifelte. Die etwas verwirrte und vergessliche, jedoch liebenswerte Oma Lena (Gaby Schaupp), die den Versicherungs- und Staubsaugervertreter Friedhelm Friedlich (Philipp Schaupp) mit seiner Lektüre „die Abzockfalle“ fast verzweifeln lies und mit Likör abfüllte, brachte viel durcheinander und sorgte für viel Verwirrung.

Für viel Begeisterung sorgen die Akteure beim Dreikönigstheater. Hinten von links: Janik Ebding, Theo Huber (Bühnenbild), Brigitte Beyrle, Philipp Schaupp, Ruth Purat (Souffleuse), Rainer Haug (Technik), Laura Schaupp, Ralf Moosbrugger, Philipp Hummel (Ansager). Vorne von links: Lukas Zirlewagen, Denis Walter, Sandra Faller, Gaby Schaupp und Gerold Paar.

Ein vermeintlicher Motorradunfall von Opa Karl sorgte für weitere Verwirrung, denn das Stadtehepaar Grabemann (Janik Ebding/Brigitte Beyrle), bei dem die überhebliche, aufgetakelte Lore und ganz dominant die Hosen anhatte, forderte Schadenersatz für die Unfallfolgen des Opas, was sogar in Handgreiflichkeiten mit Magda führte. Als die modern eingestellte Tochter Sylvi vom Italienstudium zurückkam und Opa Karl beichtete, dass er Uropa wird und Oma Lena wieder einmal alles durcheinanderbrachte, war das Chaos bei hohen Finanzkosten perfekt. Freund Thomas (Ralf Moosbrugger) machte das Verwirrspiel Spaß.

Sogar die missgünstige und energisch auftretende Magda wünschte sich aufgrund der immer chaotischeren Verhältnisse die Rückkehr von Opa Karl, dem die Auszahlung einer Versicherung in Höhe von 250.000 Euro in Aussicht stand.

Immer wieder Szenenapplaus den ganzen Abend über und lang anhaltender Beifall zum Schluss, verdeutlichte die Begeisterung der Besucher. Den Hobbyschauspielern gelang es schon fast profihaft, die unterschiedlichen Charaktere in der Bauernstube hervorragend darzustellen. Mit gut gespielter Mimik und Gestik, gelang es den Akteuren, immer in passender Kleidung, besondere Akzente zu setzen. Mit bewundernswerter Darstellungskraft und auch Lautstärke, wurde die Komödie sehr gut in Szene gesetzt.