von Christina Rademacher

Teilweise wurden die Plätze auch schon vermietet, aber offenbar lag keine offizielle Genehmigung vor, die jetzt nachträglich eingeholt werden sollte.

Bräunlingen Mehr Übernachtungen in Bräunlingen als jemals zuvor Das könnte Sie auch interessieren

Der Ortschaftsrat hatte keine Einwände, wies aber darauf hin, dass es wirklich Touristikplätze sein müssen: keine Plätze für Dauercamper, sondern für stetig wechselnde Campinggäste. So wie es auch in den Ausschreibungsunterlagen vermerkt ist.

Idyllisch am Kirnbergsee liegen die bestehenden 78 Touristikplätze. | Bild: Christina Rademacher

Die neuen Plätze liegen oberhalb des ursprünglichen in den sechziger Jahren angelegten Campingplatzes mit 78 Stellplätzen – abgetrennt durch einen Wiesenweg Richtung Norden. Der oberste Streifen dieses Geländes darf in einem Sicherheitsabstand zur Waldgrenze nicht zum Campen genutzt werden.

Unterbränd Das ganze Jahr als Camper: Wie Dirk Buller ein Abenteuerleben am Kirnbergsee führt Das könnte Sie auch interessieren

Erfreuliches konnte Ortsvorsteher Winfried Klötzer berichten. Im Rahmen des Projektes Natürlicher Dorfurlaub wurde angeregt, einen Versorgungswagen für die Dorfbewohner und Urlauber anzuwerben. Nun hat sich Tina Zehle vom Breitehaldehof in Hausen vor Wald bereit erklärt, wöchentlich Unterbränd anzufahren.

Am 5. April geht es los

Sie wird regionale Produkte und selbst gebackenes Brot anbieten. Erster Verkaufstermin ist am 5. April von 15 bis 18 Uhr am Campingplatz. Vorerst soll die Einkaufsmöglichkeit jeden Freitag angeboten werden, außer am Karfreitag. Dafür steht der Wagen am Ostersamstag von 14.30 bis 17 am Kirnbergsee. In den Sommermonaten wird Tina Zehle ihre Waren vom 2. Juni bis 18. August zusätzlich am Sonntag von 9 bis 13 Uhr anbieten.

Bräunlingen Lückenschluss in der Unterbränder Nahversorgung Das könnte Sie auch interessieren

Der Ortschaftsrat zeigte sich sehr erfreut, dass es in Unterbränd wieder eine Einkaufsmöglichkeit für regionale Produkte gibt. Der letzte Verkaufswagen hatte vor Jahren seinen Betrieb eingestellt und es gibt keinen Laden im Ort. Es solle dafür geworben werden, damit das Angebot rege genutzt wird und sich etablieren kann.