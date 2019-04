von von Guy Simon

Deutschland ist im Schachsport nicht unter den Top zehn Mannschaften. Klassisch befinden sich im oberen Bereich Länder wie China, Russland oder die USA. Innerhalb Deutschlands gilt Baden als Mekka der Schachsportfreunde. Ganz genau: Baden-Baden.

Wie Schachreferent Bernd Fugmann erklärt, gebe es in Städten mit Casinos auch meist eine Schachszene. Baden-Baden sei dabei so was wie das Bayern München im Schach. Auch die Mannschaft von Baden ist innerhalb der Meisterschaften des deutschen Schachbundes vorne mit dabei. Die Seniorenmannschaft ist etwa bereits fünf Mal Meister geworden, davon dreimal direkt hintereinander. Zuletzt im Jahr 2018.

Wie kommt es aber, dass hier immer von Baden die Rede ist. Wir leben immerhin seit geraumer Zeit in einem Bundesland namens Baden-Württemberg. Da fehlt doch was. Zu des Pudels Kern stößt vor, wer einen Blick auf die Anzahl der Schach-Landesverbände in der Bundesrepublik wirft: Das sind nämlich insgesamt 17 an der Zahl.

Wie kann nun so etwas funktionieren, gibt es doch bekanntermaßen 16 Bundesländer? Das liegt daran, dass Baden und Württemberg zwar namentlich geeint sind, beim Schach aber mit jeweils eigener Mannschaft an den Meisterschaften teilnehmen. Damit bildet der tiefe Südwesten die Ausnahme. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz – sie alle treten gemeinsam an. Was eigentlich seit 1952 bereits gemeinsam streiten sollte, steht sich, zumindest im Sport, immer noch gegenüber.