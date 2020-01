von Manfred Minzer

Axel Heizmann wird die Dögginger Narren als neuer Narrenvater heuer durch die närrischen Tage führen. Er löst Dietmar Ketterer ab, der dieses Amt im vergangenen Jahr lediglich für ein Jahr übernommen hatte und nun mit Freude den Narrenstab an seinen Nachfolger weiterreichte.

Neues Elferratmitglied

Mit dieser erfreulichen Nachricht wartete Zunftmeister Martin Friedrich zu Beginn der allerdings ausschließlich von Vereinsaktiven gut besuchten Narrenversammlung im SV-Clubheim auf. Erfreut präsentierte er in der Folge mit Marius Meier ein neues Elferratsmitglied, das auch Narrenvater Axel Heizmann herzlich in diesem Kreis willkommen hieß. „Kaum hat man ein Amt los, schon kommt das nächste“, kommentierte der kürzlich abgelöste langjährige Vereinsrechner Heizmann seine Proklamation zum Narrenvater.

Was alles ansteht

Zwei Narrentreffen bereichern heuer den närrischen Terminplan der Zunftmitglieder. Am 25./26. Januar ist man mit Elferrat, Gauchen, Garde und Hexen gemeinsam beim Narrentreffen in Appenweiher bei Offenburg. Mit von der Partie ist auch der Musikverein, der die Zunft eine Woche später auch zum Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung nach Pfohren begleitet.

Die kommende Fasnet

Die örtliche Fasnacht beginnt mit dem morgendlichen Wecken am „Schutzige Dunnschdig“. Mit einem Freigetränk für all jene, die sich Punkt sechs Uhr beim Start am Adlerplatz einfinden, will der neue Narrenvater die Narren pünktlich aus den Federn locken. Die Qual der Wahl unter neun Vorschlägen hatten die Versammlungsteilnehmer bei der Suche nach einem Umzugsmotto, eine überwiegende Mehrheit entschied sich letztendlich für „Prunk, Protz und Prominenz“.

Dringend gesucht

Weiter gesucht werden derzeit nicht nur närrische Beiträge für das Narrenblatt, ebenso dringend ein DJ für das Rahmenprogramm des „Bunten Abends“ am Fastnachtssonntag. Im Zusammenhang mit der Bestuhlung der Gauchachhalle bei diesem Fasnachtshöhepunkt soll darüber beraten werden, ob ein Teil der Sitzgelegenheiten mit Stühlen statt mit Brauereibänken ausgestattet werden soll.