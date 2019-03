von Dagobert Maier und Jens Wursthorn

Großes Interesse fand der erste Öffnungstag der Zähringerausstellung im Kelnhofmuseum. Anhand etlicher Schautafeln wird dem Besucher eine umfassende Information über das Zähringergeschlecht geboten. Dieses Angebot gefällt. "Ich interessiere mich sehr für die Zähringer, mit deren Geschichte ich bei meinem Studium in der Zähringerstadt Freiburg näher zusammen kam. Sie haben viel in der Region, bis hinein in die Schweiz mitgeprägt und viel Burgen gebaut, sowie Städtegründungen mitgestaltet", meinte der Besucher Bernhard Hering aus Hüfingen, der sich als Geschichtslehrer besonders dafür interessiert.

Die Zähringer waren Kriegsherren, Bauherren von Burgen und Kirchen, Städtegründer und Kandidaten für den Königsthron. Das ist aus den Geschichtsbüchern bekannnt. Sie waren aber auch Herzöge ohne Herzogtum, wie sie der bedeutende Geschichtsschreiber Otto von Freising beschrieb.

Als 1218 mit Bertold V. der letzte Herzog von Zähringen starb, endete ein Zeitraum von rund 150 Jahren, in denen dieses Geschlecht über Generationen mit die einflussreichsten Reichsfürsten stellte. Neben den Staufern und Welfen formierte sich diese mächtige Adelsfamilien zu Fürstenhäusern und Dynastien.

Die Ausstellung nimmt den Bezug zum 800. Todestag von Bertold V. Die eigentliche Zähringer-Geschichte beginnt jedoch mit dem Zug des Herzogsohns Berthold II. an den Oberrhein. Die Ansiedlungen gingen immer weiter und so verwundert es nicht, dass die Menschen in den ehemaligen Landschaften Südwestdeutschlands und der Nordwestschweiz sich an die Zähringer vor allem als Gründer und Förderer mitelalterlicher Städte erinnern.

Bräunlingen Bräunlinger Kulturgut in Gefahr: Warum müssen zwei wertvolle Gemälde im Winter sogar umziehen? Das könnte Sie auch interessieren

Das Adelsgeschlecht ist nicht nur in den einzelnen Zähringergründungen bis heute nicht im Vergessenheit geraten. Gemeinsame Geschichte bringt gemeinsame Ausprägungen von Gedenken und Tradition nach sich. Die Kommunen Bern, Bräunlingen, Burgdorf, Freiburg im Breisgau, Freiburg im Üechtland, Murten, Neuenburg am Rhein, Rheinfelden, St. Peter im Schwarzwald, Thun, Villingen-Schwenningen und Weilheim an der Teck sehen sich in einer gemeinsamen Tradition, die sich im Stadtbild widerspiegelt. So findet man in Bern und Freiburg im Breisgau einen Zähringer- oder Bertholdsbrunnen, in Burgdorf und Thun sind Schlösser zu finden und in Villlingen-Schwenningen ist eine Zähringerstraße ausgewiesen.

Heinz Krieg hält am kommenden Sonntag einen Vortrag über das Adelsgeschlecht der Zähringer. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

Thema eines wissenschaftlichen Vortrags ist die Zähringer-Herrschaft im Hohen Mittelalter am Sonntag, 17. März, 17.30 Uhr, im Kelnhofmuseum. Der promovierte Historiker Heinz Krieg ist Kurator der Ausstellung. Sein Forschungsschwerpunkt ist die mittelalterlichen Adels und Königtums. Im Vortrag wird er der Frage nachgehen, wer die Zähringer genau waren und welche Rolle sie im spannungsreichen Umbruch des hohen Mittelalters spielten.

Mittelalterhistoriker Heinz Krieg wird sich aber auch mit dem miserablen Stellenwert der Zähringer in der Geschichtsschreibung befassen. Weil die Zähringer keine eigene "Hausgeschichtsschreibung" angeregt haben, stehen sie insofern im Schatten der der Staufer und Welfen. Das sind die anderen beiden Fürstendynastien aus Schwaben, die wie die Zähringer von zu Grafen zu Herzögen aufgestiegen sind.

Dass sich die Zähringer nicht um ein postives Bild für die Nachwelt gekümmert haben, wirkt als verhängnisvoller Fehler offenbar sogar bis in die heutige Zeit weiter. Wenn nämlich selbst in der modernen Forschung die Zähringerherzöge immer wieder als chronische Verlierer beurteilt werden, so scheint weiter das tendenziöse Bild Ottos von Freising nachzuwirken.