Veröffentlicht am 15. Februar 2020

Von seinem Großonkel hat Manfred Schropp aus Unterbränd gelernt, wie man Reisigbesen herstellt. Normalerweise übt er das alte Handwerk nur für den Eigenbedarf aus. Doch nun gab es im Ort Bedarf bei den neu gegründeten Kirnburghexen. Das war natürlich Ehrensache. Und er ließ sich beim Besenbinden über die Schulter schauen. Manfred Schropp hat von seinem Großonkel gelernt, wie ein Reisigbesen gebunden wird. Das kommt ihm nun zugute. Er fertigt die Besen für die Kirnburghexen.| Bild: Lutz Rademacher

Wenn Manfred Schropp an einem neuen Besen arbeitet, dann führt ihn sein Weg nicht in die Werkstatt. Zuerst geht es in den Wald. Dort gilt es, das passende Reisig zu finden. Hier zwischen den jungen Bäumen findet Schropp die Sträucher, aus denen die