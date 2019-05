Das Konzert mit der Furtwanger Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin am Freitag, 3. Mai, muss aus gesundheitlichen Gründen leider verschoben werden. Wie das Bräunlinger Kulturamt mitteilt, sei bereits ein Nachholtermin gefunden.

Ein neuer Termin

Am Samstag, 7. Dezember, soll das Konzert um 20 Uhr in der Stadthalle stattfinden. Alle Karten vom 3. Mai behalten auch für diesen Abend ihre Gültigkeit, ein Umtausch ist nicht erforderlich. Wer seine Karte zurück geben möchte, kann dies bis 31. Mai bei „seiner“ Vorverkaufsstelle tun – dort wo er die Karte für den Abend gekauft hat.

Weckerlin schreibt auf Facebook

Sabrina Weckerlin hat sich in einer Nachricht am Donnerstag, 2. Mai, in den sozialen Medien zu dem abgesagten Termin geäußert. Sie bedauert die Verschiebung: „Mir weint gerade das Herz aber ich muss aus dringenden gesundheitlichen Gründen das morgige Konzert absagen. Bevor spekuliert wird, es ist nicht meine Stimme, aber es ist etwas, was ich nicht bis morgen Abend mit irgendwelchen Medikamenten in den Griff bekomme.“

Sie ergänzt: „Ich weiss, dass viele von euch viel investiert haben um mich und meine wundervollen Kollegen musizieren zu hören. Ich war schon das ein oder andere Mal an einem Punkt wo ich entscheiden musste aufzutreten oder nicht! Oft hat mich mein falscher Ehrgeiz getrieben und ich hab mir danach viel kaputt gemacht, weil ich nicht auf meinen Körper gehört habe. Ich bin Sängerin und will noch viele Jahre auf der Bühne stehen, deshalb hoffe ich, trotz allem Ärger, den einige nun haben werden, dass ihr Verständnis habt, dass mein Körper gerade Nein sagt.“