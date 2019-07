Wie sich das Frauenleben in Bräunlingen in den vergangenen Jahrhunderten gewandelt hat, auf diese Thematik geht die Bräunlinger Kuratorin Susanne Huber-Wintermantel am morgigen Sonntag ab 14.30 Uhr im Kelnhofmuseum unter dem Motto „Kinder, Küche, Kirche“ näher ein. Dabei spannt sie den Bogen von den Alemannen über die Frauen in der Gründerzeit der Stadt bis hinein in das 20. Jahrhundert.

Viele Recherchen

„Wir wollten angesichts von 100 Jahren Frauenwahlrecht auch in unserem Bräunlinger Jahresprogramm einen Akzent zu diesem Thema setzten. Dabei geht es vor allem um die Bedeutung oder Nichtbedeutung von Frauen“, betonte die Referentin in Vorfeld. „Schon seit vielen Jahren interessiere ich mich für die Biografien von starken Frauen, was auch in meine Magisterarbeit mit einfloss.“ Recherchiert habe sie in archäologischen Befunden sowie in Informationen des Stadtarchives und aus anderen Archiven.

Im Kontext der Zeit

Die Referentin möchte mit ihrem Vortrag auch zeigen, dass der heutige Blick auf die Frauen von früher sehr subjektiv sei. Doch man müsse die Sicht im Kontext der damaligen Zeit sehen, bis hin zu den Hexenprozessen. Der Rückblick werde komplizierter, wenn man versuche, aus der Sicht der damaligen Zeit die Lebensumstände näher zu beleuchten. Das merke man auch daran, dass in den Archiven sehr wenig über die einfachen Leute stehe. Meist werde nur über den Adel und die Bessergestellten berichtet.

Mehr als graue Mäuse

„Die Lebensumstände kann man nur verstehen, wenn man versucht, nicht mit dem Blick von heute einige hundert Jahre zurückzugehen. Zwar wurden die Frauen damals anders behandelt als die Männer, doch sie waren keineswegs graue Mäuse, die nur im Hintergrund gelebt haben. Ich möchte den genauen Blick auf die Frauen der damaligen Zeit lenken. Dabei will ich anhand von Beispielen zeigen, wie die Frauen gelebt haben und welche Gegebenheiten ihr Leben damals bestimmt haben“, erläutert Susanne Huber-Wintermantel.

Blick in die Zukunft

Mit Blick in die Zukunft meinte die Referentin. „Es könne durchaus sein, das in 200 Jahren viele meinen könnten, wie das in 2020 möglich war“. Deutlich hebt die Referentin auch heraus, dass die Frauen vor etlichen hundert Jahren zwar eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erreicht haben, doch damalige Entscheidungen, die bis in die heutige Zeit hineinreichen, gebe es so gut wie keine. „Dass Frauen als völlig rechtlose Objekte in früheren Jahrhunderten gelebt haben, das stimmt auch nicht. Auch für Männer war es im Mittelalter nicht einfach und ohne Zweifel haben die Bürgersfrauen damals auch eine gewisse Stellung gehabt. Es war damals auch nicht so, dass man Frauen ungestraft verprügeln konnte. Es waren früher einfach andere Verhältnisse“, so Susanne Huber-Wintermantel.