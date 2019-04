von SK

Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag versucht, in den Verkaufsraum des Nettomarktes in der Hüfinger Straße zu gelangen, wie die Polizei berichtet. Als sie gegen 0.15 Uhr versucht haben eine Tür aufzuhebeln, haben sie dabei den Alarm ausgelöst. Durch den Lärm aufgeschreckt, ergriffen die Täter mit leeren Händen die Flucht. Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Nettomarkt war dabei auch schon in der Vergangenheit das Ziel krimineller Aktivität.