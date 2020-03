Nachbarschaftshilfe mit Musik und Gesang praktizierte die Musikerin Brunhilde Sulzmann im Bereich des „Mistigässles“ in der Bräunlinger Kernstadt. Dort war am Freitagnachmittag gut gespielte Akkordeonmusik mit Gesang und immer wieder aufbrandender Applaus im Bereich der Innenhöfe des „Mistigässles“ zwischen der Dekan–Metz-Straße und der Blaumeerstraße zu hören.

„Was ist da los?“ Das fragten sich nicht wenige Bräunlinger. Schnell war die Lösung gefunden, denn Brunhilde Sulzmann, die im Haus Kirchstraße 20 wohnt, unterhielt ihre Nachbarn mit Heimat- und Gesellschaftsliedern, um die Coronabeschränkungen etwas erträglicher zu machen. Vom Balkon ihrer Wohnung aus war sie für ihre Nachbarn gut zu hören, die dankbar zuhörten.

„Eigentlich probe ich normalerweise in meiner Wohnung, doch ich habe gedacht ich mache es diesmal auf dem Balkon, um damit meine Nachbarn zu erfreuen und ihnen die aktuellen Coronaeinschränkungen für eine Stunde etwas zu erleichtern“ meinte die Musikerin zu ihrer musikalischen Spontanaktion.

Ein Dankeschön kam vom zwei Etagen höher wohnenden Norbert Brugger. Er hängte eine kleine Flasche Sekt an ein Seil und ließ es zur musizierenden Nachbarin hinunter, die sich über die Überraschung freute.

Brunhilde Sulzmann ist in Bräunlingen als Unterhalterin sehr beliebt. Sie kann mit Akkordeon und Gesang ein ganzes Lokal begeistern und mitreißen. Das gelingt ihr bei den gemütlichen und gut besuchten Kaffeethemennachmittagen im Seniorenzentrum und bei VdK-Veranstaltung. Eine Bereicherung sind auch stets an der Fasnet Auftritte mit ihrer Gruppe beim Zunftball und am Fasnetmontag.