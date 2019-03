Der Beginn der Kanalarbeiten in Freiburger Straße und Tunnelweg wird nicht am Montag, 11. März, starten. Den Termin hatte man für einen Beginn des Projektes angepeilt, vorbehaltlich der Witterung. Die ist nun auch dafür ausschlaggebend, dass es nicht losgeht.

Döggingen Große Baustelle für neue Kanäle: Stadt geht Abwasserbeseitigung in Döggingen an Das könnte Sie auch interessieren

"Aufgrund der unsicheren Wetterlage erscheint das nicht als sinnvoll", erklärt Marcus Greiner vom zuständigen Ingenieurbüro. Ein konkreter Termin für einen definitiven Baubeginn steht also noch aus.

Die Abwasserbeseitigung in Döggingen zählt zu den größten Projekten der Stadt Bräunlingen in diesem Jahr. Allein für 2019 wird hier mit einem Kostenfaktor von etwa einer Million Euro gerechnet. Das Projekt ist dringend notwendig, wurde allerdings in früheren Jahren immer weiter verschoben.

Nicht am Kanalnetz

Aktuell sind die Häuser im betroffenen Bereich nicht an das städtische Kanalnetz angeschlossen. Das Schmutzwasser wird in Gruben geleitet, die regelmäßig von einem Unternehmen geleert werden müssen. Das soll sich ändern.

Als erster Abschnitt der Maßnahme wird die Freiburger Straße ins Auge gefasst, außerdem ein kleiner Teil des Tunnelwegs. 2020 soll es dort dann mit dem restlichen Teil weitergehen.

Neben der Verlegung eines Kanals zum Pumpwerk, weiter unten in Richtung Posthaus, sollen dabei auch etliche weitere Leitungen gemacht werden. Vieles in einem Aufwasch: Strom, Wasser und vor allem das ersehnte Breitband. Über das Pumpwerk soll das Schmutzwasser dann die Freiburger Straße hochgepumpt werden und im Kanal beim Adlerplatz münden.

Döggingen Arbeiten stehen an: Gauchachtalbrücke wird im Sommer gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Erster Abschnitt bis November

Geplant ist für den ersten Bauabschnitt eine Dauer bis voraussichtlich Mitte November. Gesperrt werden soll lediglich halbseitig, die Verkehrführung wird dann von einer Ampel geregelt. Die Möglichkeit der Durchfahrt muss nicht nur wegen des Busverkehres gewährleistet sein, sondern auch als Umleitungsroute für den Verkehr der großen Gauchachtalbrücke. Die soll im Sommer für Instandsetzungsarbeiten gesperrt werden. Dabei wird sich noch weisen, wie genau die Taktung der verschiedenen Baustellen genau aussehen wird. Das geschieht in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg.