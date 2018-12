von Manfred Minzer

Mit einem letzten Schlachttag beendete Hausmetzger Bernhard Hirt mit AH-Mitgliedern des FC Bräunlingen am Samstag die Ära des Dögginger Schlachthauses. Damit endet eine weitere der früher selbstverständlichen Dögginger Dorfeinrichtungen. Der Ortschaftsrat hatte Mitte des Jahres die Schließung dieser Einrichtung besiegelt. Kostspielige Reparaturen und mangelnde Auslastung hatten das Ende beschleunigt.

Bernhard Hirt bedauert diesen Schritt keineswegs, konnte doch schon einige Zeit mangels funktionsfähigem Flaschenzug kein Großvieh mehr in diesen Räumen geschlachtet werden. Im Vorjahr hatten lediglich noch zehn Schlachtungen, davon zwei von Dögginger Landwirten, stattgefunden. Außerdem bereitete die unregelmäßige und unsachgemäße Nutzung des Schlachtabfallbehälters hygienische Probleme.

Fehlen dürfte allerdings künftig vor allem die Kühlkammer, in der Vereine und andere Veranstalter Lebensmittel und Getränke in größerer Menge kühlen konnten. Mit der Schlachtung eines Schweines als kulinarischen Beitrag zum seit 1976 alljährlichen Schlachtfest setzten nun die Bräunlinger AH einen Schlusspunkt. Seit der Jahrtausendwende waren sie einmal im Jahr Schlachthausnutzer. Nun müssen sie sich nach einer neuen Möglichkeit erkundigen. Strengere hygienische Vorschriften, die selten gewordene eigene Schweinehaltung in ländlichen Haushaltungen und Gefriertruhen im eigenen Heim machten diese einstige Erleichterung der Hausschlachtungen zum Auslaufmodell. Noch ist offen, was mit dem Gebäude und dem gesamten Areal in der Dorfmitte in Zukunft geschehen soll.

Die Dögginger Gemeinschafts-Gefrieranlage wurde 1959/1960 als eine der ersten dieser Art in der Region gebaut. In der Folgezeit nutzen auch Auswärtige diese Einrichtung in der Dorfmitte. Die 120 je 220 Liter großen Truhen konnten gemietet oder gekauft werden. Mit Ersatzteilen aus baugleichen stillgelegten Anlagen konnten Defekte einige Jahre überbrückt werden, ehe mangels Interesse vor drei Jahren das endgültige Aus kam.