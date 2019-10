von Lutz Rademacher

„Wann sind wir dran?“, fragte jetzt Paul Rosenstihl, der zusammen mit Nachbarn eine Infoversammlung zum Thema Breitbandversorgung Galgenberg im Bereich Rösslebuck im Bräunlinger Rathaus besucht hat. Er bewohnt ein Haus in der benachbarten „Lange Steig„. Dort habe man nicht einmal DSL. LTE habe ein Jahr gehalten, danach habe es nicht mehr funktioniert. Jetzt sei man wieder bei ISDN angelangt, für ihn eine absolute Katastrophe, so der wütende Bürger.

Nichts bewegt sich

„Wir sind total abgehängt“, beklagt Rosenstihl sich. Die Stadt habe vor drei Jahren versprochen, 2020 werde man angeschlossen, doch es bewege sich nichts. Bürgermeister Micha Bächle notierte sich den Fall, konnte aber noch keine konkrete Antwort geben, wann es wo weitergeht. Denn auch dieser Bereich hängt von einem noch fehlenden Technikstandort ab, der den ganzen Galgenberg versorgen soll.

Problem: Keine Zuschüsse

Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, machte eine ganz andere Feststellung: „Es gibt einen Breitbandatlas des Bundes. Hier gilt ihr Bereich als versorgt. Wir kommen in das Gebiet nicht rein, können nicht reagieren, bekommen keine Zuschüsse.“ Als versorgt gelten Bereiche mit mehr als 30 Mbit/s. Die Daten werden von den großen Internet-Versorgern geliefert und seien teilweise falsch. Dies sei eine „Riesen-Sauerei“. Er bat darum, die betroffenen Häuser zu sammeln und ihm zu melden, dann gebe es eine Chance. Bächle bot an, sich direkt an ihn zu wenden.