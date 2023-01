von Rainer Bombardi

„900 Wir in Döggingen“: Mit diesem Motto ist das Programm überschrieben, das die Dorfgemeinschaft zum 900. Jahrestag der urkundlichen Erwähnung des Ortes auf die Beine gestellt hat. Es soll ein begeisterndes Jubiläumsjahr werden, so die allgemeine Erwartung. Die Organisatoren versprechen den Gästen diverse Attraktionen und Feste, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Bilder aus den Vorgenerationen wie dieses werden zuhauf im Jubiläumsfotobuch zu finden sein. | Bild: Manfred Minzer

Routiniert und kurzweilig verbinden die Organisatoren in Leuchtturmveranstaltungen die Vergangenheit mit der Gegenwart. Das Jubiläumsjahr beginnt am Samstag, 1. April, mit einem Festbankett und erstreckt sich über die warme Jahreszeit bis in den Spätherbst erstreckt.

Es benötigte monatelange Vorbereitung und die Gründung diversere Arbeitskreise (AK) die bis heute am Feinschliff feilen, um das Jubiläum auf die Beine zu stellen. Ziel ist es, Gästen aus Nah und Fern neben dem Feiern diverse Möglichkeiten zu bieten, mit allen Sinnen an einer lebendigen Ortshistorie teilzunehmen.

Bräunlingen Trotz Verfahren soll zweite Gauchachtalbrücke kommen: Behörde erwidert die Klage des Verkehrsclubs Das könnte Sie auch interessieren

So gibt der Arbeitskreis Theater allen Dögginger die Möglichkeit ihr schauspielerisches Talent auszuleben und an einer der szenischen Theateraufführungen teilzunehmen, deren Uraufführung die Besucher über das gesamte Brunnenfest verteilt zwischen dem 26. und 28. August miterleben können.

Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher (links) und Fördervereins-Vorsitzender vor einem historischen Schriftstück an einer Wand im Rathauszimmer. Zuversichtlich blicken sie den Jubiläumsjahr entgegen. | Bild: Rainer Bombardi

Diese zentrale Jubiläumsveranstaltung verlängert sich im Gegensatz zu früheren Ausgaben nicht nur um einen Tag, alle teilnehmenden örtlichen Vereine bereichern an den Ständen ihr Angebot mit diversen Attraktionen, die einen Bezug zu Döggingens Historie oder zum Leben von einst haben.

Beispielswiese zeigt die Feuerwehr am Beispiel eines Wasserrades, wie früher die Wasserversorgung ablief. Das Brunnenfest erweist sich auch als ideale Plattform für einen Naturparkmarkt, der das eigentlich Fest ergänzt.

Döggingens Heimatgeschichte nehmen sich auch die Frauengemeinschaft und die Landfrauen an. Sie bieten einen zweitägigen Kinderkochkurs an, der das Essen von damals näher bringt, und bieten im Mai und Juni einen Rundweg um Döggingen an, der auf die Geschichte und Entstehung der Feldkreuze beleuchtet. Die Feuerwehr lädt zu einer historischen Herbsthauptprobe und Ende Juli bringt Tilmann von Kutzleben auf einer Wanderung den Teilnehmern Döggingens touristisches Aushängeschild Gauchachschlucht näher.

Das Festbankett Das Jubiläumsjahr zum 900. Geburtstag beginnt am 1. April mit dem Festbankett in der Gauchachhalle. Zur Eröffnung erscheint ein hochwertiger Bildband mit historischen Fotografien, welche eine Arbeitsgruppe mit Manfred Minzer, Wolfgang Gassenschmidt, Georg Ketterer und Gerhard Altmann in den letzten Monaten in der einheimischen Bevölkerung sammelte, sichtete und zusammenfasste. Das musikalisch unter Beteiligung der einheimischen Gesangs- und Musikvereine stattfindende Festbankett überrascht zudem noch mit der Aufführung einer professionellen Theatergruppe. Rechtzeitig zur Eröffnungsveranstaltung weisen zudem an den Ortseingängen Flaggen auf das Jubiläumsjahr hin.

Bräunlingen Vor 50 Jahren findet die Ehe zwischen Bräunlingen und den Ortsteilen statt – sind alle zufrieden? Das könnte Sie auch interessieren

Viele der Angebote sollen auch für die Nachwelt von Wert sein, so wie die mit Bildern aus der Vergangenheit auf hochwertigen wetterfesten Tafeln angebrachte Beschreibung historischer Gebäude, zu der im Jubiläumsjahr ebenfalls diverse geführte Spaziergänge im Angebot sind.

Profi kümmert sich um das Gesamtbild

Einer der nicht nur Motto und Corporate Identity, also die Gesamterscheinung, für das Jubiläumsjahr entwickelte, ist der Dögginger Werbefachmann und Designer Alexander Bock, der sich wie all die anderen Helfer seit Monaten ehrenamtlich mit dem Angebot und der Organisation des Jubiläums beschäftigt. Bock leitet den Arbeitskreis Marketing und Sponsoring, dem mit Christian Rieple und Stefan Fehrenbacher zwei weitere Mitglieder angehören.

Bräunlingen Döggingen will 2023 groß feiern: So steht es um die Vorbereitungen Das könnte Sie auch interessieren

Die Entstehung des Festlogos war ein Entwicklungsprozess, bei dem sich Historie und Moderne vereinen. In kurzen Worten erkennen die Betrachter, dass Döggingen gemeinsam mit den Besuchern das Jubiläum feiern, entdecken und erleben möchte. Der bunte Hintergrund wandelt die auf dem Wappen eher langweilig angeordneten Farben in ein lebendiges Motiv. „Letztendlich haben wir das Erkennungsmotiv gemeinsam in der Festgemeinschaft entwickelt“, gibt sich Bock gerne bescheiden.

Neben den zentralen Veranstaltungen bekommen zudem alle anderen Vereine und Organisatoren in Döggingen die Gelegenheit, ihre Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem 900-Jahr Jubiläum durchzuführen.