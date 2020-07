Lebensgefährlich verletzt wurde am heutigen Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Gauchachstraße ein 86-jähriger Mann, der von seinem Traktor überrollt wurde. Der Bruder des 86-Jährigen hatte laut Polizei einen lauten Schrei gehört und sich sofort in den Hof begeben. Dort fand er den 86-Jährigen eingeklemmt unter seinem Traktor liegend.

Der Bruder des Verletzten fuhr den Traktor sofort einige Meter zurück und befreite den Geschädigten aus der gefährlichen Lage. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlor der 86-Jährige sein Bewusstsein und musste reanimiert werden.

Nach der geglückten Reanimation brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Laut den Beamten vor Ort muss der Traktor, der an einem Gefälle stand, vermutlich beim Aufsteigen des Mannes ins Rollen geraten sein, sodass dieser mit dem linken Bein unter das Rad geriet. Vor Ort konnten keine technischen Mängel festgestellt werden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass es sich um einen Bedienfehler handelte.