Seit Sonntag, 20. Dezember, 8 Uhr, wird in Bräunlingen eine 74 Jahre alte Frau vermisst, die pflegebedürftig ist. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Die zudem auf Medikamente angewiesene Seniorin wurde demnach am Morgen von einer Pflegerin aufgesucht, aber in ihrer Wohnung, in der sie alleine lebt, nicht angetroffen. Zuletzt sei sie am Samstag gesehen worden.

Die Suche nach der etwa 160 Zentimeter großen und schlanken Frau, die gut zu Fuß sei und kurze, dunkelblond gefärbte, Haare hat, sei bislang ergebnislos verlaufen. Bei der Suche nach ihr wurden am Sonntag auch ein Hubschrauber und Diensthunde eingesetzt, berichtet die Polizei. Hinwendungsorte seien nicht bekannt, weswegen die Polizei um Hinweise bittet: Telefon (0771) 837 830, Polizei Donaueschingen.

Polizei veröffentlicht Foto der 74-Jährigen

Unter diesem Link finden Sie ein Foto der Vermissten sowie Informationen zur Person.