von Manfred Minzer

„Die Seele kann viel Lob ertragen, ehe sie Schaden nimmt“ gab Brunhilde Rosenstiel vom Vorstandsteam der Dögginger Landfrauen angesichts zahlreicher lobender Worte zum 70-jährigen Vereinsjubiläum ihren Gefühlen Ausdruck.

Den Zusammenhang zwischen den Aktivitäten des Vereins in den zurückliegenden sieben Jahrzehnten und der Stärkung der Dorfgemeinschaft sah Bürgermeister Micha Bächle ebenso wie Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. „Ohne diese gute Vereinsarbeit gäbe es heute bei den Landfrauen kein Jubiläum zu feiern“, so der Ortsvorsteher.

Die Vorzüge heimischer Produkte betonen

Und um diese Zukunft ist es derzeit durchaus gut bestellt, hat eine jüngste Werbeaktion dem Verein doch gleich 14 neue junge Mitglieder beschert. Die Lebensqualität auf dem Land erhalten, die Regionalität gerade in Zeiten der Globalisierung stärken und die Vorzüge heimischer Produkte zu betonen werde auch in Zukunft zu den Hauptaufgeben des Landfrauenvereins gehören, so der einstimmige Tenor der Festredner.

Mit Spannung fieberten die rund 120 Festgäste in der herbstlich dekorierten Gauchachhalle dem Vortrag von Beate Maria Weingardt zum Thema „Glück und Zufriedenheit- alles andere als Glückssache“ entgegen. In humorvoller unterhaltsamer Art gab es Rezepte zum persönlichen Beitrag jedes Einzelnen zum Glücklichsein. „Kein Mensch ist immer glücklich“ so die Referentin, „aber es gibt kein Glück ohne Gemeinschaft“.

Blumenstrauß für Gisela Grieshaber

Als Vertreterin des Kreisverbandes überbrachte Edeltraud Hofacker mit einem Rückblick auf die Entwicklung der Landfrauenbewegung allgemein und der 39 Ortsvereine die Glückwünsche des ebenfalls 70 Jahre bestehenden Kreisverbandes. Ehe in ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Humor und Gesang eingestiegen wurde, warfen Isolde Martin und Brunhilde Rosenstiel einen Blick zurück in die Historie des Vereins, in der die Ehrenvorsitzende Gisela Grieshaber 26 Jahre lang als Vorsitzende eine tragende Rolle gespielt hat und mit einem Blumenstrauß geehrt wurde.

In Kinderkochkursen und Fachvorträgen wollen die Landfrauen auch künftig mit dazu beitragen, die Zusammenhänge und den Stellenwert der heimischen landwirtschaftlichen Produktion über die aktuelle Aktion „Rettet die Bienen“ hinaus zu vermitteln.