Das größte Fest für die Bräunlinger neben der Fasnet hält die Stadt in ihrem Bann. 2023 ist es zudem ein besonderer Anlass. Es ist mittlerweile die 666. Kilbig in der Zähringerstadt. Zudem findet ein Kreistrachtentreffen anlässlich der Hundertjahr-Feier des Heimat- und Trachtenbundes statt.

Diese Straßen werden gesperrt

Für den Aufbau der Bräunlinger Kilbig werden die Kirchstraße ab der Einmündung in die Zähringerstraße bis zur Kreuzung am Bruggacker, das Rathausgässle ab der Einmündung in die Dekan-Metz-Straße, Grabenring und die Blaumeerstraße gesperrt.

Der große Zapfenstreich

Am Samstag, 14. Oktober, findet in der Zähringerstraße der große Zapfenstreich um 18.45 Uhr statt. Dazu wird die Zähringerstraße ab 17 Uhr ab dem Kelnhof Museum bis zum Stadttor gesperrt.

Am Sonntag und Montag ist die gesamte Altstadt innerhalb des Grabenrings für den Verkehr gesperrt. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Damit die Vereine und Händler ihre Stände aufbauen können, bittet die Stadtverwaltung Autofahrer von Samstag, 14. Oktober, bis einschließlich Montag, 16. Oktober, nicht auf den Höfen in der Kirchstraße, Blaumeerstraße, Sommergasse sowie der Zähringerstraße zu parken und die Hofflächen freizuhalten.