Seit über 60 Jahren ist das Holz-Zentrum Geier ein kompetenter Ansprechpartner für viele Kundenwünsche, nicht nur bei Holzprodukten. Ein guter Jubiläumsanlass am Wochenende 24./25. Juni zu zwei Festtagen (von 11.30 bis 18 Uhr) auf das Gelände der Firma in der Tuttinestr. 6 bis 10 einzuladen. Zum Jubiläum wurde die viel gelobte Ausstellung etwas umgestaltet und mit einigen Neuheiten rund um das Bauen und Wohnen erweitert. An den Jubiläumstagen gibt es ein attraktives Programm. Schon immer war und ist das Ziel des Holz–Zentrums, die schönsten und besten Produkte aus Holz zu einem guten Preis anzubieten, alles verbunden mit einer perfekten Beratung und einem guten Service.

Zum 60-jährigen Bestehen kann das Holz-Zentrum Geier, das sich auch optisch immer wieder verschönert hat, mit Zufriedenheit auf eine komfortable und äußerlich beeindruckende Ausstellungslandschaft blicken, von der die Kunden viele positive Kommentare weitergeben. Insgesamt arbeiten aktuell bei der Firma, einschließlich ihrer Villinger Filiale, rund 30 kompetente Mitarbeiter, die alle dem Fachpersonal zugeordnet werden.

„Unsere Stärke liegt in erster Linie in unserer sehr großen Ausstellung mit vielen Sorten Böden, vielen unterschiedlichen Türen und fast allem, was man für einen Innenausbau braucht. Auch Holz für den Garten ist bei uns sehr stark vertreten, bis hin zu Sichtschutzzäunen und Gartenmöbeln. Wir haben fast alles was man so braucht, damit man es daheim schön hat. Der Trend im Außenbereich geht immer mehr in Richtung Kunststoffe, da diese erheblich widerstandsfähiger sind als das Holz, welches immer wieder behandelt werden muss“, so Ingrid Geigges, Mitinhaberin und für die Öffentlichkeitsarbeit in der Firma zuständig.

Seit über 62 Jahren ist das Holz–Zentrum Geier als leidenschaftlicher Holzprofi im Schwarzwald-Baar-Kreis und darüber hinaus tätig. Geht es um Holz und Holzprodukte, ist das Holz-Zentrum Geier in Bräunlingen und Villingen der richtige Ansprechpartner. So vielfältig und lebendig wie das Material Holz ist auch das große Angebot. Ob klassisch oder modern, preiswert oder exklusiv, bei uns findet der Kunde immer das Neueste. Weit über 100 ausgestellte Türelemente, mehr als 200 verschiedene Bodenbeläge, dazu ein großes Wand- und Deckenstudio, In- und Outdoor „Holz im Garten“-Ausstellung und vieles mehr...

Die moderne Atmosphäre der umfassenden Ausstellung bietet viele Bereiche:

Parkett, Massivdielen, Laminat, Vinyl, Kork und Linoleum. Decke und Wand: Echtholz, Paneelen, Dekor und Profilholz.

Echtholz, Paneelen, Dekor und Profilholz. Türen: Zimmertüren, Ganzglastüren, Haustüren, Schiebetüren und Türgriffe.

Zimmertüren, Ganzglastüren, Haustüren, Schiebetüren und Türgriffe. Garten: Terrassenholz, Sichtschutz, Pavillon, Vorgartenzäune. Gartenmöbel und Spielgeräte.

In vielen Teilbereiche ist das Holzzentrum Geier ein kompetenter Ansprechpartner

Die Gestaltung von Haus und Garten kostet Geld und soll viele Jahre Freude machen. Da ist es gut, wenn einem ein kompetenter Partner zur Seite steht. Die Fachleute vom Holz-Zentrum Geier in Bräunlingen und Villingen sind gerne für die Kunden da, beraten freundlich, kompetent und zuverlässig. Lagerhaltung: Auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmeter überdachter Lagerhallen in Bräunlingen und weiterer Lagerstätten in Villingen, wird ein Großteil der ausgestellten Produkte für die Kunden abholbereit gelagert. Gegen eine geringe Kostenpauschale werden die Produkte innerhalb 48 Stunden auch bis vor die Haustür geliefert.

Zum Jubiläumsfest gibt es ein Kinderprogramm, das die Geländespieler von 13 bis 17 Uhr organisieren. Auch eine Hüpfburg und ein Karussell werden aufgebaut. Im Festzelt gibt es an beiden Tagen Livemusik. Die Bewirtung erfolgt durch den TuS Bräunlingen. Kühle Erfrischungen kann man sich am Eisstand des Tannheimer Vogtshofs holen. Ferner warten auf das Publikum Infostände und Fachvorträge der Lieferanten. An Ständen wird Kunst von Handwerkern gezeigt und ein Gewinnspiel darf nicht fehlen.

Firmenhistorie

1961 wagte Holzkaufmann Rudolf Geier den Schritt in die Selbstständigkeit. Aus einem kleinen Lager lieferte er mit einem Autoanhänger Holz an seine Kunden in der Umgebung. Das Geschäft lief schon in den ersten Jahren immer besser und schon nach zwei Jahren zog Rudolf Geier in neuen Räumlichkeiten am jetzigen Standort um. Neben dem Angebot an Platten und Profilhölzern kamen auch aufgrund der Kundenwünsche nach und nach als neue Investition ein großes Schnittholzsortiment mit dazu. Die gute Entwicklung der Bräunlinger Firma machte es notwendig, 2001 durch größere Umbauten eine neue Ausstellungslandschaft von über 1200 Quadratmetern zu erstellen. 1993 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung an die Schwiegersöhne Hans Geigges und Rainer Hartmann, die heute noch an der Spitze der Firma stehen. Marion Hall, Katharina Hartmann und Sandra Haufschild stehen in den Startlöchern.