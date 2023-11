Erneut herrscht wieder reges Treiben am und im Fahrradsammellager in Bräunlingen. Ein großer Container mit über 300 gespendeten, noch gut zu gebrauchenden Fahrrädern wurde mit viel Unterstützung von Eritreern und auch Bräunlinger Helfern beladen. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe – Wandel durch Annäherung“ sollen die Räder über das Mittelmeer verschifft werden. In Eritrea sollen die Drahtesel in sozialen Projekten eingesetzt werden.

Empfänger ist der regierungsunabhängige Eritreische Gewerkschaftsbund, der für eine gerechte Verteilung der Fahrräder vor Ort sorgen wird, heißt es. So wird unter anderem vielen Schülerinnen und Schülern durch das Fahrrad ihr oft langer Schulweg erleichtert, und etlichen Menschen mit Behinderungen soll so ermöglicht werden, eine größere Strecke eigenständig zurückzulegen. Auch als Transportmittel für die Bevölkerung werden die Fahrräder benötigt. „Die gespendeten Fahrräder sind insbesondere für die Landbevölkerung bestimmt. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es dort nicht“, so der örtliche Organisator Ewald Baumann.

Samstags können im Fahrradsammellager in Bräunlingen, Döggingerstraße 1, zwischen 13 und 18 Uhr (auch reparaturbedürftige) Fahrräder, Ersatzteile und Zubehör abgegeben werden. Die Transportkosten nach Eritrea werden von Engagement Global GmbH, einem Ableger des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), zu drei Vierteln finanziert. Bei dem Fahrradprojekt handelt es sich um eine Kooperation des Eritreischen Vereins für Körperbehinderte mit Sitz in Stuttgart, des Vereins Arbeit und Dritte Welt mit Sitz in Hildesheim, des Eritreischen Hilfswerks in Deutschland mit Sitz in Plochingen und des Unterstützerkomitees für Eritrea in der Schweiz. Die Aktion steht in der Reihe weiterer Fahrradverschickung von Bräunlingen aus in Länder des afrikanischen Kontinents, darunter auch Gambia.